Borkum: BEACH DAYS BORKUM 2027: Vorverkauf für das Leony Open-Air-Konzert beginnt
Am 27. November startet der Ticketverkauf
Leony hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der erfolgreichsten deutschen Pop-Sängerinnen entwickelt. Ihre Songs „Remedy“ und „Raindrops“ wurden millionenfach gestreamt. Mit „Fire“ lieferte sie zudem den offiziellen Song zur Fußball-Europameisterschaft 2024. Neben ihrer Musikkarriere ist die gebürtige Bayerin als Jurorin der Fernsehsendung „The Voice Kids“ zu sehen. Unterstützt wird Leony bei ihrem Borkum Konzert vom Newcomer Marc Atlas als Support-Act.
„Mit Leony konnten wir eine der derzeit erfolgreichsten deutschen Pop Künstlerinnen für die BEACH DAYS BORKUM 2027 gewinnen. Sie reiht sich in die Riege deutscher Top-Künstler ein, die auf unserer Insel für ein musikalisches Highlight sorgen“, freut sich Raphael Warnecke, Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH.
Die BEACH DAYS BORKUM finden vom 12. bis 15. August 2027 am Borkumer Nordbad statt.
Über Borkum
Die Nordseeinsel Borkum (5.300 Einwohner) ist die größte der Ostfriesischen Inseln und beherbergt jährlich ca. 300.000 Übernachtungsgäste mit rd. 2,5 Mio. Übernachtungen. Die strategische inseltouristische Ausrichtung zielt auf die Schwerpunkte Hochseeklima und Vitalität, Sport und Bewegung, Natur und Strand sowie Kultur. Borkum liegt im Weltnaturerbe Wattenmeer, ist staatlich anerkanntes Nordseeheilbad und trägt das Prädikat Allergikerfreundliche Insel (ECARF-Siegel).
Über die Nordseeheilbad Borkum GmbH
Die Nordseeheilbad Borkum GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Borkum. In dem Unternehmen sind alle kommunalen wirtschaftlichen Aktivitäten gebündelt: Betrieb der öffentlichen touristischen Einrichtungen (Tourist-Information, Gezeitenland – Thalassotherme Borkum, Nordsee Aquarium, Veranstaltungshaus „Kulturinsel“, die „Spielinsel“ für die Kleinen), Bewirtschaftung des gesamten Strandes sowie der strandnahen Infrastrukturen (Promenade, Kurhalle am Meer mit Gastronomie, Pavillon mit Kurmusik „Musik & Meer“), Vermarktung der Insel, Versorgung der Insel mit Strom, Wasser und Wärme, Betrieb des Nordsee Windport Borkum, einen Großteil des Hafens sowie des Inselflugplatzes. Mit mehr als 150 Mitarbeitenden ist die Nordseeheilbad Borkum GmbH der größte Arbeitgeber auf der Insel.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nordseeheilbad Borkum GmbH
Goethestr. 1
26757 Borkum
Kea Neeland, Marketing/PR
T: +49 (0) 49 22 – 933 164
kea.neeland@borkum.de
www.borkum.deStory teilen: