Blaue Weihnacht in Horumersiel

In Wilhelmshaven gehört es mittlerweile zum guten Ton, in der Vorweihnachtszeit Eintrittskarten für die Blaue Weihnacht zu erstehen. Für gewöhnlich sind die Vorstellungen, unter anderem zu sehen im Theos, dem zweiten Spielort der Landesbühne Niedersachsen Nord, innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, wie auch in diesem Jahr.Welch Glück für kulturhungrige Gäste und Einheimische, dass sich die beiden Protagonisten dieser äußerst unterhaltsamen szenischen Lesung am 14. Dezember 2024 mit ihrer Blauen Weihnacht auf den Weg ins Wangerland machen. Genauer gesagt, in den großen Kursaal im Gästehaus Horumersiel, der sich extra für die Blaue Weihnacht in etwas anderer Bühnenanordnung präsentieren wird als gewohnt.Die Schauspieler Jeffrey von Laun und Vasilios Zavrakis verwöhnen kurzweilig ihr Publikum und fordern gleichermaßen deren Zwerchfelle zu Höchstleistungen heraus, während sie sich auf der Bühne die zum Fest alljährlich wiederkehrende Frage stellen: “Wer nimmt Oma diesmal?“ Um den vorweihnachtlichen Stress zu ertragen und dem Sein eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen hilft hier offenbar nur eins: Unmengen von Eierlikör! ( …selbstverständlich auch vor Ort erhältlich… )Zwei charmante Trunkenbolde, von denen der eine auf ELVIS schwört, der andere lieber Loriot rezitiert und beide sich hingebungsvoll den Versen von Heinrich Böll und Robert Gernhardt hingeben, spielen sich durch ein höchst unterhaltsames szenisches Musik-Schauspiel zum Fest der Liebe.Tickets sind erhältlich ab 16,00 € unter wangerland.de und in den Tourist-Informationen Horumersiel und Hooksiel.Samstag, 14.12.2024Einlass: 19.00 Uhr / Beginn 20.00 Uhr Dauer ca. 2 Stunden inkl. PauseGästehaus Horumersiel Zum Hafen 326434 WangerlandTicketpreiseMit Gästekarte 16,00€Ohne Gästekarte 17,50€Abendkasse 20,00 €Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Wangerland TouristikZum Hafen 326434 Wangerland