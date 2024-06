Bilderausstellung Flotter Pinsel im Blumenreich Wiesmoor

Mit Pinsel, Spachtel oder sogar Luftballons bringt die Gruppe “Flotter Pinsel” aus Freudenberg (NRW) Kunstwerke auf die Leinwand. Es wird live in der Blumenhalle gemalt und ausgestellt. Wer Lust hat kann gerne seine Kreative Ader ausleben und mit machen.



Freuen Sie sich auf den "Turm der schrägen Köppe", der über die gesamte Blumenhallensaison hindurch bewundert werden kann.



Kunst muss nicht immer ernst sein dachten wir uns, die Künstlergruppe "Flotter Pinsel" aus Freudenberg (NRW). Wir wollen Kunst und Spaß miteinander verbinden, Regeln brechen und Gewohnheitsbetrachtungen infrage stellen. Aus dieser Idee entstand unser Turm mit lustigen skurrilen schrägen Köpfen und karikierten Porträts. Neben der verfremdeten Darstellung war uns bei diesem Projekt auch ein dynamisches Nebeneinander wichtig.



Neben der Ausstellung gibt es an folgenden Wochenenden auch Aktionstage zum Mitgestalten, werden Sie selbst aktiv und kreativ. Aktivtage: 08. und 09. Juni – 13. und 14. Juli – 10. und 11. August – 28. und 29. September. Wenn Sie mögen, aktivieren Sie Ihre kreativen Fähigkeiten, tauchen ein in unsere Phantasiewelt und ergänzen die leeren Flächen im Turm.



Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eintritt fürs Blumenreich gemäß Aushang.

Kosten für Material nach Verbrauch.



Sandra Bolinius

Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH

Dahlienstraße 26

26639 Wiesmoor

