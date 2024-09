Besuchszahlen auf Topniveau – Nachhaltig Baden in Dornumersiel

In Dornumersiel kann man auch bei Ebbe dank des einzigen größeren Freibads direkt an der niedersächsischen Nordseeküste schwimmen. Die aktuellen Zahlen sprechen eine klare Sprache: Bis Ende August stieg die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr um 25 %.



„Es wird wohl das bestbesuchte Jahr der letzten fünf Jahre“, freut sich Rolf Kopper, Betreiber des Freibads und Geschäftsführer der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum. Besonders durch den kostenlosen Eintritt mit der digitalen NordseeCard (Kurkarte) aus Dornum überrascht es wenig, dass 80 % der Besucher Urlauber aus der Region sind. 8 % der Gäste nutzen den ermäßigten Tarif mit Gästekarten aus benachbarten Orten, vor allem aus Bensersiel. Weitere 11 % der Besucher kommen aus den angrenzenden Gemeinden oder sind Einheimische.



Lediglich 1 % der Gäste sind Besitzer einer Saisonkarte – eine unerwartet geringe Zahl, angesichts der stabilen Wassertemperaturen dank seines regenerativen Wärmekonzepts. Seit Saisonbeginn am 15. Juni lagen die Temperaturen konstant zwischen 22,5 und 29,5 Grad, im Schnitt bei 26 Grad. Die regelmäßigen Messungen um 8 Uhr morgens zeigen, dass die Wassertemperatur des Meerwasserfreibads im Durchschnitt 7,7 Grad über der Nordsee und 9,5 Grad über der Lufttemperatur lag.



Seit 2024 wird auch ein Teil der Stromversorgung nachhaltig gedeckt: Die eigene Photovoltaikanlage produzierte bisher 27,8 Megawattstunden Strom, der vollständig selbst verbraucht wird. „Damit decken wir etwa 30 % unseres Energiebedarfs“, erklärt Kopper. Möglich ist dies durch den Austausch aller Pumpen gegen hocheffiziente Schlauch- und frequenzgesteuerte Umwälzpumpen, die zum Teil rund um die Uhr laufen.



Aktuell beschäftigt das Freibad sechs Mitarbeiter, überwiegend in Teilzeit. „Nicht jeder kommt mit dem wetterabhängigen Betrieb zurecht – mal sind es nur wenige Besucher, am bestbesuchten Tag im Juni waren es jedoch 1.426“, berichtet Kopper. Angesichts des deutschlandweiten Fachkräftemangels, insbesondere bei Rettungsschwimmern, kann der Ausfall von Mitarbeitern den Betrieb gefährden. Das Freibad Dornumersiel bildet daher in Zusammenarbeit mit der DLRG Rettungsschwimmer im Alter von 18 bis 80 Jahren aus, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.



Gästebefragungen der Tourismus GmbH zeigen, dass das Freibad vor allem bei den Besuchern des angrenzenden Campingplatzes sehr beliebt ist. Großzügige Freibäder sind an der niedersächsischen Nordseeküste selten geworden, und die Freundlichkeit des Personals, die Nähe zum Meer sowie das besondere Erlebnis eines Meerwasserfreibads werden immer wieder lobend hervorgehoben. Auch der



gepflegte Zustand des Beckens, der Außenanlagen und der sanitären Einrichtungen wird regelmäßig positiv bewertet. Ab 2025 dürfen sich die Gäste zudem auf neue Duschbereiche für Damen und Herren freuen, die im kommenden Winter komplett erneuert werden.



Das Freibad Dornumersiel ist noch bis zum 29. September geöffnet. Die Wassertemperaturen werden voraussichtlich weiterhin um die 24 Grad betragen. Dienstags bis sonntags, von 10 bis 18 Uhr, können sich Badegäste selbst davon überzeugen.



