„Best of…“ Glenn Miller Orchestra in Bad Zwischenahn

Mitte der 30er Jahre gründete Glenn Miller seine eigene Big Band. Der große Durchbruch gelang ihm 1939. Auch Jahrzehnte später ist der Swing Sound immer noch so lebendig und aktuell wie damals. Seit mittlerweile vier Jahrzehnten – mit über 5.000 gespielten Konzerten – leitet Wil Salden das Glenn Miller Orchestra für Europa. Am 7. September macht genau dieses Ensemble Stopp in Bad Zwischenahn und tritt ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle auf.In der Saison 2023/24 wird Wil Salden mit seinen Musikern das neue Programm „BEST OF …“ präsentieren. Sie sind dafür bekannt, Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big-Band-Besetzung zu sein. Die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“, bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, bringt die Zeit der 40er und 50er Jahre zurück.So wie es Glenn Miller schon getan hat, geht auch Wil Salden bei der Programmgestaltung vor: Something Old, Something New, Something Borrowed and Something Blue. Es werden Evergreens wie „Moonlight Serenade“, „In The Mood“, „Rhapsodie In Blue“, „Leroy Brown“, „Sentimental Journey“ und vieles mehr erklingen.Tickets sind zu einem regulären Preis von 33 Euro, ermäßigt oder mit Gästekarte 31 Euro, in der Tourist-Information oder online unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/tickets erhältlich.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad ZwischenahnAdrian SchusterPressesprecherTelefon: 04403/61-9155E-Mail: a.schuster@bad-zwischenahn-touristik.de

Internet: https://www.bad-zwischenahn-touristik.de