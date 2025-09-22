Kontakt
Bad Zwischenahn: Zauber der Travestie – das Original

Die schräg-schrille etwas andere Revue in Bad Zwischenahn

Am Donnerstag, 25. September, wird es bunt in der Wandelhalle in Bad Zwischenahn. Denn an diesem Abend ist die Gala-Revue der etwas anderen Art zu Gast. Zauber der Travestie ist Show-Kabarett der Extraklasse mit einigen Angriffen auf die Lachmuskeln. Ob es sich bei den hinreißenden Damen übrigens wirklich nur um Männer handelt, das bleibt weiterhin ein wohlgehütetes Geheimnis. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt empfohlen ab 16 Jahre.

Auf der Bühne stehen namhafte Künstler aus den bekanntesten Kabaretts Deutschlands, die alle Besucher der Show in die Welt der Travestie eintauchen lassen. Das Publikum darf sich auf fantastische Show-Acts, Livegesang und ein wahres farbliches Feuerwerk für die Augen freuen.

Tickets sind zu einem Preis von 29,50 Euro, mit Gästekarte 27,50 Euro, in der Tourist-Information oder online unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/tickets erhältlich.

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

