Bad Zwischenahn: Zauber der Travestie – das Original
Die schräg-schrille etwas andere Revue in Bad Zwischenahn
Auf der Bühne stehen namhafte Künstler aus den bekanntesten Kabaretts Deutschlands, die alle Besucher der Show in die Welt der Travestie eintauchen lassen. Das Publikum darf sich auf fantastische Show-Acts, Livegesang und ein wahres farbliches Feuerwerk für die Augen freuen.
Tickets sind zu einem Preis von 29,50 Euro, mit Gästekarte 27,50 Euro, in der Tourist-Information oder online unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/tickets erhältlich.
Bad Zwischenahner Touristik GmbH
Auf dem Hohen Ufer 24
26160 Bad Zwischenahn