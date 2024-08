Auszeit auf dem Wasser

Auf der Nordsee spazieren gehen? - Im Langwarder Groden ist dies möglich. Durch den 35m langen Holzweg, der direkt über das Wasser führt, kann sowohl die Ebbe als auch die einsetzende Flut hautnah miterlebt werden. Er liegt direkt zwischen Fedderwardersiel und Langwarden und ist mit seinen insgesamt 4 km der perfekte Wanderweg, um sich eine kleine Auszeit zu gönnen. Es ist ein herausragender Ort, um dem Spektakel der Gezeiten ein Stückchen näher zu kommen.Fühlen Sie die Freiheit und erleben Sie die Nordsee mit allen Sinnen. Die angenehme Salzluft riechen, das Salz auf den Lippen schmecken und dem Knistern im Watt gespannt zuhören, während Sie den Vögeln beim Wasserbaden zusehen. Lassen Sie Ihren Alltagsstress zu Hause und erholen Sie sich bei einem Spaziergang durch den Langwarder Groden.Neben dem Rundwanderweg gibt es auch noch einen 2km langen Naturentdeckungspfad, der nicht nur zum Spazieren gehen geeignet ist, sondern auch um die einzigartige Natur zu erleben. Denn der Langwarder Groden zeichnet sich durch seine Artenvielfalt aus. Mit der Vogelbeobachtungshütte und den Aussichtsplattformen ist er in Butjadingen der beste Ort, um Vögel zu beobachten. Mehrere Wat- und Wandervögel können hier beobachtet werden, und zwar nicht nur mit dem bloßen Auge, sondern auch mit den integrierten Ferngläsern, die dabei helfen sollen, die Vögel besser zu identifizieren. Die beste Zeit, um sich dort niederzulassen, die Ruhe zu genießen und den Vögeln nahe zu sein, ist von März bis Oktober.Wer mehr über die Flora und Fauna im Langwarder Groden lernen möchte, der sollte dem Nationalpark-Haus Museum in Fedderwardersiel einen Besuch abstatten. Dieses bietet auch unterschiedliche Führungen durch den Groden an, bei denen sowohl Jung als auch Alt noch einiges lernen können.Auch in Butjadingen wird das Thema Barrierefreiheit großgeschrieben. Daher ist der gesamte Bohlenweg barrierefrei gestaltet und von "Reisen für Alle" zertifiziert worden. Sollte der Umgang mit einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen zu unhandlich sein, stehen am Langwarder Groden sogenannte Wattmobile zur Verfügung, die sich mit ihren extra breiten Reifen hervorragend für einen Ausflug eignen.Nominiert zur Naturwunderwahl 2024 Der einzigartige Wanderweg hat es geschafft - der Langwarder Groden wurde für die Naturwunderwahl 2024 nominiert und ist das einzige Objekt in Norddeutschland, das zur Wahl steht. Bis zum 03. Oktober 2024 können Sie unter www.sielmannstiftung.de/naturwunder für den Langwarder Groden abstimmen.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KGStrandallee 6126969 ButjadingenTel: +49 4733 / 929340 Fax: +49 4733 / 929399kontakt@butjadingen.de