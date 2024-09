Aussichtsplattform auf dem Alten Leuchtturm Wangerooge ab sofort wieder freigegeben

Am 24. September ab 18.00 Uhr fand eine erste „Probe-Öffnung“ der Aussichtsplattform auf dem Alten Leuchtturm von Wangerooge statt und alles hat funktioniert. Fast 60 Personen hatten sich angemeldet und sind nach und nach, nach den aktuellen Bestimmungen die 161 Stufen bis hin zur Aussichtsplattform hochgelaufen. „ Es ist wirklich schön, dass auch das jetzt endlich wieder möglich ist.“ freut sich Rieka Beewen, Kurdirektorin. Noch bis Dienstagmittag lagen Gerüste vor dem Leuchtturm und versperrten den Eingang von der dringend erforderlichen Dachsanierung, doch „just in time“ wurden auch diese kurz vor der Probe-Öffnung vom örtlichen Spediteur abgeholt. Gäste und Insulaner*innen freuten sich über den Turmaufstieg. Die Stimmung war wirklich gut. Neben dem neuen Leuchtturmwärter Daniel Jochheim waren auch seine beiden Kollegen und der ehemalige Leuchtturmwärter beim probeweisen Aufstieg vor Ort. „Schlussendlich passt alles, sodass wir ab dem 25. September den Turmaufstieg zu den normalen Öffnungszeiten wieder im Regelbetrieb anbieten werden.“ so Rieka Beewen. Für die Gäste in den Herbstferien und für viele Schulklassen wird das sicherlich eine Freude sein – zukünftige Brautpaare müssen sich noch einen Moment gedulden, auch wenn durch die neue Brandschutztür ein Blick in das frisch renovierte Trauzimmer beim Turmaufstieg möglich ist, so fehlt es noch am Mobiliar und einigen Kleinigkeiten. „ Wir sind aber dran – und jetzt wo der Turmaufstieg möglich ist, sind wir zuversichtlich dass auch Trauungen bald wieder möglich sind.“



Nutzungsbedingungen gibt es für die Aussichtsplattform vom Alten Leuchtturm Einige, so dürfen keine Rucksäcke oder Taschen mitgeführt werden, Kinder bis 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen die 161 Stufen erklimmen und der Turmaufstieg erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Menschen mit Herz-KreislaufErkrankungen oder Klaustrophobie wird dringend von einem Aufstieg abgeraten. Ferner können immer nur 30 Personen gleichzeitig auf die Aussichtsplattform, das wird durch eine Gate-Anlage gesteuert. Gruppen können sich vorab per Mail oder telefonisch anmelden. Die Preise wurden mit der Möglichkeit zum Turmaufstieg ebenfalls angepasst, wobei Gäste auch weiterhin das Museum ohne Turmaufstieg zu einem günstigeren Preis besuchen können.



Erwachsenen zahlen zukünftig für Turmaufstieg und Museum 5,00 EUR, Kinder 2,50 EUR und Schulklassen zahlen je Kind 1,50 EUR. Auch ein günstiges Familienticket für 13,00 EUR ist weiterhin im Angebot. „Für die Instandsetzung des Turmes sind bei der Kurverwaltung Wangerooge Kosten in Höhe von mehr als 200.000 EUR entstanden.“ so Rieka Beewen. „Gelohnt hat es sich aber und wir sind zuversichtlich, dass wir das Angebot rund um den Leuchtturm auch weiter erweitern können. Hier gibt es viel Potenzial.“



