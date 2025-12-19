Anmeldung zum Juister Neujahrsschwimmen
Jetzt schnell sein und die Anmeldefrist bis zum 30.12. nutzen
Das Juister Neujahrsschwimmen findet am 01.01.2026 um 12:00 Uhr statt.
Das Meerwasser-Erlebnisbad darf von allen Teilnehmern vor und nach dem Neujahrsschwimmen kostenfrei genutzt werden. Auch eine Tasse Glühwein oder alkoholfreiem Punsch zum Aufwärmen nach dem Neujahrsschwimmen ist für alle Teilnehmer inklusive.
Die Anmeldung für das Juister Neujahrsschwimmen ist noch bis zum 30.12. um 16:00 Uhr möglich. Wer sich anmeldet, darf entscheiden, ob der eigene Name auf der öffentlich ausgestellten Ruhmestafel auftauchen soll. Für alle Teilnehmenden ist ein kleiner Gewinn ebenfalls inkludiert (solange der Vorrat reicht).
Die Teilnahme am Juister Neujahrsschwimmen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist dennoch notwendig, um die reibungslose Organisation zu ermöglichen.
Die Anmeldung zum Juister Neujahrsschwimmen ist ausschließlich online über https://www.juist.de/neujahrsschwimmen/ möglich.
Über Juist:
Juist, auch bekannt als das Töwerland („Zauberland“), steht für Entschleunigung, Natur und besondere Momente abseits des Alltags. Das Neujahrsschwimmen passt perfekt zu dieser besonderen Inselatmosphäre fernab von Autos und Alltagsstress: Ein kurzer Sprung in die eiskalte Nordsee wird zum bewussten Start in ein neues Jahr: mutig, gemeinschaftlich und unvergesslich. So entstehen Erinnerungen, die bleiben.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
Tel.: 04935 809 855
E-Mail: pr@juist.de