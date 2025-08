AndersWelt Neßmersiel eröffnet zu Ostern 2026

Die Bauarbeiten an der AndersWelt in Neßmersiel kommen gut voran. 19 von insgesamt 21 ausgeschriebenen Gewerken – darunter Elektroarbeiten, Bauhauptarbeiten oder Bodenbeläge – sind bereits vergeben. Viele der beauftragten Firmen stammen aus dem Dornumer Umland und haben ihre Arbeiten vor Ort bereits aufgenommen.Lediglich zwei Gewerke konnten bislang noch nicht vergeben werden – darunter auch das Gewerk für die Spielausstattung. Dieses spielt eine zentrale Rolle für die Inbetriebnahme des Indoor-Spielparks, da es den letztendlichen Eröffnungstermin maßgeblich beeinflusst. Bereits im April dieses Jahres wurde das Gewerk öffentlich ausgeschrieben, jedoch ging kein Angebot ein. Auch eine darauffolgende beschränkte Ausschreibung im Juli führte nicht zum Erfolg: Zwar wurde ein Angebot eingereicht, dieses musste jedoch aufgrund eines formellen Fehlers seitens des Anbieters ausgeschlossen werden.Derzeit bereitet die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum den dritten Vergabevorgang vor – eine sogenannte Verhandlungsvergabe. Diese folgt in der Regel auf eine öffentliche sowie eine beschränkte Ausschreibung, die beide erfolglos blieben. „Eine Beauftragung ist – unter Berücksichtigung aller Fristen und Vorgaben – frühestens Ende Oktober möglich“, erklärt Rolf Kopper, Geschäftsführer der Tourismus GmbH und Bauherr des Projekts.Da es sich um ein Förderprojekt handelt, sind umfangreiche und formgebundene Ausschreibungsverfahren vorgeschrieben. Diese verursachen einen erheblichen Zeitaufwand, sodass die Eröffnung der AndersWelt erst zu Ostern 2026 erfolgen kann.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus GmbH Gemeinde DornumMarketingTelefon: 04933 911126E-Mail: l.caspers@dornum.de