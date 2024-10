An die Ballen, fertig, los!

Am kommenden Sonntag findet mit der 13. StrohballenRollmeisterschaft in Dornumersiel das „härteste“ Rennen Ostfrieslands statt. Das alljährliche Strohballen-Rennen bietet den Teilnehmern eine aufregende Herausforderung und den Zuschauern ein unterhaltsames Programm.



Startschuss ist um 13:00 Uhr mit der Königsdisziplin des Strohballenrollens, dem "Deich hochrollen". Bei dieser schweißtreibenden Aufgabe müssen die vierköpfigen Teams einen rund 300 kg schweren Strohballen über eine 80 m lange Strecke so schnell wie möglich bis auf die Deichkrone rollen. Um ca. 14:15 Uhr folgt der "Slalomparcours", gefolgt von der "Geraden Strecke" um ca. 15:30 Uhr.



Während der Wettkämpfe wird DJ Stevy die Atmosphäre mit passender Musik anheizen, um die Teams und auch die Zuschauer anzufeuern. Zwischen den Wettkämpfen wird die Band "Country Staff" für musikalische Unterhaltung sorgen, begleitet von Line-DanceVorführungen. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer – vor allem auch die Kinder – auf ein buntes Rahmenprogramm freuen. Ein beliebtes Highlight wird wie in jedem Jahr das Pony-Bingo sein.



Das gastronomische Angebot lässt ebenfalls keine Wünsche offen, von Fischbrötchen und Räucherfisch bis hin zu deftigen Grillgerichten, Burgern und Pommes sowie asiatischen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eis und Crepes / deftig bis süß



Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Einlass ist ab 12:00 Uhr.



Tourismus GmbH Gemeinde Dornum

Hafenstr. 3

26553 Dornum

