Advent-Fackelschwimmen im Nordseebad Otterndorf

Traditionell findet am 30. November, den Samstag vor dem 1. Advent, das Otterndorfer Advent-Fackelschwimmen statt.



Das Lichterschauspiel auf der Medem lockt wieder Taucher:innen von nah und fern ins Nordseebad Otterndorf, das so wieder einmal zur Bühne eines ungewöhnlichen Spektakels wird.



Das Ereignis mit Alleinstellungsmerkmal in weitem Umkreis, von der Schwimmabteilung des TSV und der Stadt Otterndorf organisiert, beginnt an der Sole-Therme Otterndorf, wo der Fackelmarsch durch die Historische Altstadt startet.



Der Fackelmarsch, begleitet vom Otterndorfer Spielmannszug, der Freiwilligen Feuerwehr, den Helfer:innen und natürlich allen Gästen startet um 18 Uhr und nimmt seinen Weg über den Großen Specken, den Kirchplatz, durch die Reichen- und Marktstraße und die Große Dammstraße, vorbei am Altenheim am Süderwall und über die Eschweide zur Baar-Rabe-Brücke.



Dort halten die Zuschauer:innen gegen 18.45 Uhr dann buchstäblich den Atem an, wenn die Fackelschwimmer:innen den Einstieg in die eiskalte Medem zelebrieren und eine spektakuläre Show im Schein der Fackeln unter und über den braunen Wellen beginnt.



Begleitet von einem DLRG-Boot mit dem Nikolaus an Bord schwimmen die Wassersportler:innen durch die eiskalte Medem und vorbei am Großen Specken, wo der Anblick begeistert. Hier verteilt nun der Nikolaus seine kleinen Geschenke und es gibt herzhafte Bratwurst und würzigen Glühwein – beides übrigens bereits ab 17 Uhr.



Veranstalter: Stadt Otterndorf



Ausrichter: TSV Otterndorf, Schwimmabteilung-Tauchgruppe



Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:



Stadt Otterndorf

Marktstraße 21

21762 Otterndorf

(lifePR) (