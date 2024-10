4. Krummhörner Lichtertage vom 14. bis 27. Oktober 2024

Wenn die Tage kürzer und die Nächte wieder länger werden, lädt die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel zu den „4. Krummhörner Lichtertagen“ ein.In diesem Jahr werden die alten Backsteinkirchen in allen 19 Krummhörner Dörfern zu unten angegebenen Terminen ab 19.30 Uhr illuminiert und laden zu einem Besuch bis 22 Uhr ein. Viele Fotografen nutzen die Chance, die Kirchen einmal in einem ganz neuen „Licht“ festzuhalten. Auch der Innenraum der Kirchen wirkt durch die hereinscheinende Außenbeleuchtung besonders geheimnisvoll und mystisch! Die Kirchen haben an ihren Aktionstagen teilweise geöffnet und laden vereinzelt zu Kaffee, Tee oder Glühwein/Punsch ein. In einigen Kirchen runden Führungen, Lesungen und Orgelkonzerte das Programm ab.Derk Trei, Inhaber der Firma DTV (Derk Trei Veranstaltungen) aus Canum ist seit über 25 Jahren im Eventbereich bundesweit unterwegs und hat die Illumination der Krummhörner Kirchen im Auftrag der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel – wie auch schon die ersten Ausgaben der Lichtertage - übernommen. DTV hat in den letzten Jahren bereits die Fußgängerzone in Norden, das Siel in Greetsiel und die Kirche in Visquard ausgeleuchtet.Die erste Tour hat bereits erfolgreich vom 14.–16. Oktober in Woquard, Pewsum, Canum, Freepsum und Woltzeten stattgefunden.Hier die weiteren Lichtertage Touren:• Tour 2 (18.–20.10.): Rysum inkl. Mühle, Loquard, Campen, Upleward• Tour 3 (22.–24.10.): Grimersum, Eilsum, Jennelt (reformiert und Baptisten), Uttum, Visquard• Tour 4 (25.–27.10.): Greetsiel, Pilsum, Groothusen, Hamswehrum, ManslagtDer Eintritt ist frei für alle Veranstaltungen!In der ev.-ref. Greetsieler Kirche gibt es folgendes Rahmenprogramm:Freitag, 25.10.202419:30 Uhr Konzert in Greetsiel: TongedichteEvangelisch-reformierte Kirche Greetsiel, Hohe Straße 2, Krummhörn-GreetsielBereits im letzten Jahr waren die Musiker Markus Häger & Thomas Schlegel aus Wildeshausen bei uns zu Gast und haben mit Liedern deutschsprachiger Liedermacher und eigenen Kompositionen in der lichterfüllten Kirche bezaubert, berührt & bewegt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Deutschsprachige Liedermacher & eigene Lieder Texte Thomas Schlegel (Gesang, Gitarre), Markus Häger (Gesang, Worte & Piano)Sonntag, 27.10.202419:30 Uhr "Und sie bewegt mich doch" - Das Kabarett-Programm von Hanns Dieter HüschEvangelisch-reformierte Kirche Greetsiel, Hohe Straße 2, Krummhörn-Greetsiel"Und sie bewegt mich doch" - Das Kabarett-Programm von Hanns Dieter Hüsch aus dem Jahr 1986. Texte von Hanns Dieter Hüsch aus den 80er Jahren, als er das politische Kabarett hinter sich ließ. Brandaktuell und noch immer ein vergnüglich bewegender Blick in die Abgründe des Menschseins. Begleitet wird die Lesung in diesem Jahr von Markus Häger aus Wildeshausen. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.Weitere Informationen und Bilder zu den vorherigen Lichtertagen unter: www.greetsiel.de/... Statistische Zahlen für das Jahr 2023:Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/... Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18maike.habben@greetsiel.deDie Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-Greetsiel