39. Familien-Drachenfest am Samstag, 12. und Sonntag, 13. Oktober 2024 von 11:00 bis 17:00 Uhr

12:00 – 12:30 Uhr: Kinderdisco mit Lükko Leuchtturm

12:30 – 13:00 Uhr: Wattinspektor Willi und die Wattpolizei

14:00 – 14:30 Uhr: Kinderdisco mit Lükko Leuchtturm

14:30 – 15:00 Uhr: Wattinspektor Willi und die Wattpolizei

16:00 – 16:15 Uhr: Kinderdisco mit Lükko Leuchtturm

11:30 – 12:00 Uhr: Kinderdisco mit Lükko Leuchtturm

12:00 – 12:30 Uhr: Wattinspektor Willi und die Wattpolizei

12:30 – 13:00 Uhr: Zaubershow mit Tim Jantzen

14:00 – 14:30 Uhr: Kinderdisco mit Lükko Leuchtturm

14:30 – 15:00 Uhr: Wattinspektor Willi und die Wattpolizei

15:00 – 15:30 Uhr: Zaubershow mit Tim Jantzen

16:00 – 16:15 Uhr: Kinderdisco mit Lükko Leuchtturm

Es ist wieder so weit: Die Drachen steigen über der Krummhörn!Am Wochenende des 12. und 13. Oktober 2024 lädt die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel zum 39. Familien-Drachenfest ein. Von 11:00 bis 17:00 Uhr wird der Himmel über dem Deich in Upleward bunt – ein Vergnügen für die ganze Familie! Die Veranstalter hoffen auf ausreichend Wind, um die Drachen eindrucksvoll in die Lüfte steigen zu lassen.Ein besonderes Highlight sind die Drachenclubs, die mit ihren einzigartigen, selbst hergestellten Drachen den Himmel schmücken. Von großen Figuren wie einem Walhai über bekannte Comic-Figuren wie den Minions und Ottifanten bis hin zu gruseligen Geistern – die Vielfalt der Drachen sorgt für staunende Gesichter und fasziniert Jung und Alt. Um das Drachensteigen auf dem Deich noch angenehmer zu gestalten, wird unbedingt festes Schuhwerk empfohlen. Die genaue Veranstaltungsadresse für Navigationssysteme lautet: Erbsenbindereistraße 3, 26736 Krummhörn-Upleward.Direkt auf dem angrenzenden Campingplatz-Gelände gibt es an beiden Tagen von 11:00 bis 17:00 Uhr ein vielseitiges und kreatives Programm:Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus bietet zahlreiche kostenlose Bastel- und Kreativangebote an, darunter das Gestalten von Windspielen und Fähnchen, Ausmalbildern, Kreppband-Basteleien, Ansteck-Buttons und Glitzertattoos.Wer keinen eigenen Drachen mitbringt, kann vor Ort im Fachgeschäft „Traumflug“ aus Greetsiel eine große Auswahl an Drachen und Windspielen erwerben. Für noch mehr Vergnügen sorgt der Themenpark „Space Magic“ aus Aurich, der mit einer großen Hüpfburg vor Ort ist.Besucher können sich auf Zuckerwatte, Popcorn, Slush-Eis, Crêpes, Haribo-Süßwaren sowie die beliebte „Nordseewurst“ freuen. Zudem sorgt der „Elternverein krebskranker Kinder e.V.“ gemeinsam mit LEUKIN abwechselnd an beiden Tagen mit frischen Waffeln, Kaffee und Kuchen für das kulinarische Wohl.Auf der Bühne gibt es ein unterhaltsames Programm für Groß und Klein:Die Veranstalter freuen sich darauf, wieder zahlreiche Besucher beim Familien-Drachenfest 2024 begrüßen zu dürfen und gemeinsam ein unvergessliches Wochenende in der Krummhörn zu erleben.Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Nähere Infos erhalten Sie bei:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18maike.habben@greetsiel.deDie Pressemitteilung wird herausgegeben von usnerem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-Greetsiel