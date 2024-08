3. Wangerooger Lichtwoche

Die Wangerooger Lichtwoche findet auch in diesem Jahr wieder statt und verspricht erneut, ein unvergessliches Highlight für Insulaner und Inselgäste zu werden. Vom 01. bis 06. September 2024 verwandelt die Firma Kystlys die Insel in eine leuchtende Wunderwelt. Farbenfrohe Illuminationen an verschiedenen markanten Orten schaffen eine magische Atmosphäre, die durch ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Musik, Kulinarik und Kultur bereichert wird. An den ersten fünf Abenden sorgt das Trio „Evas Apfel“ mit wechselndem Repertoire und dazu passender Garderobe für musikalische Unterhaltung. Den festlichen Abschlussabend gestaltet die InselCombo.Die Woche beginnt auf einer der ältesten Straßen der Insel Wangerooge, der Robbenstraße. Dort lädt ein stimmungsvolles Rahmenprogramm dazu ein, mitten im Inseldorf zu verweilen und zu genießen. Am nächsten Tag führt das Lichtspektakel zum Golfplatz. Neben den bunten Lichtelementen erwarten die Besucher dort auch köstliche Speisen, erfrischende Getränke und eine leuchtende Kinderaktion. Die dritte Lichtshow findet am Kinderspielhaus statt, wo die kleinen Gäste einen Abend voller Spiel und Spaß genießen können. Am darauffolgenden Tag geht es in den Westen der Insel zum Gästehaus WestKap, das nicht nur mit bunten Lichtinstallationen, sondern auch mit viel Platz für Spiel und Spaß beeindruckt. Am vorletzten Abend der Lichtwoche erstrahlt die Wangerooger Inselschule in bunten Lichtern, begleitet von einem abwechslungsreichen Familienprogramm. Auch die Inselschüler bringen sich an diesem Abend mit ein. Am Abschlussabend der Lichtwoche erleuchtet der Rosengarten in farbenprächtigem Glanz, ergänzt von bunten Lichtelementen und einem kreativen Rahmenprogramm. Begleitet wird die Lichtwoche wie im Vorjahr von einer Tombola-Aktion. An allen Abenden der Lichtwoche können Besucherinnen und Besucher Lose am Stand der Kurverwaltung erhalten. Diese werden am letzten Abend ausgelost und versprechen wieder tolle Wangerooge Preise. In den letzten Jahren waren Präsentkörbe, Gutscheine aus der Inselgastronomie, Sachpreise, Übernachtungen und vieles mehr zu gewinnen.Weitere Informationen finden Sie hierDiese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung WangeroogeObere Strandpromenade 326486 Wangeroogemarketing@wangerooge.deTelefon: 0 44 69 – 9 91 29