3. Greetsieler Weinfest am Hafen – Genuss in maritimer Kulisse

Die Veranstaltungswiese mit Blick auf die Krabbenkutter bietet den idealen Rahmen, um edle Tropfen aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten zu probieren. Insgesamt präsentieren sechs Weingüter, darunter vier Familienbetriebe, ihre Spezialitäten:
- Weingut Gerhardt, Dexheim
- Weingut Waller, Bubenheim
- Weingut Pieroth, Burg Layen
- Weingut Emil Franz, Traben-Trarbach
- Weingut Schmitt-Peitz, Wallenhausen
- Weingut Felix Kahren, Piesport
Auch kulinarisch hat das Weinfest einiges zu bieten: von Fischbrötchen aus Greetsiel, Flammlachs und Maultaschen mit Käsespätzle über asiatische Spezialitäten bis hin zu Käsevariationen. Für Naschkatzen gibt es einen Stand mit skandinavischen Lakritzsorten.
Für die kleinen Gäste steht erneut eine kostenlose, betreute Hüpfburg bereit, sodass Eltern in Ruhe ein Glas Wein genießen können.
Musikalisch setzt das Weinfest bewusst auf entspannte Töne: DJ Olli sorgt mit chilligen Klängen und stimmungsvollen Lichtspielen am Hafen für ein angenehmes Ambiente. Das Motto lautet: „Genuss statt Krawall“.
Das Team des Weinfestes und die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die sich auf ein familiäres Fest mit persönlicher Beratung, feinen Weinen und einer einzigartigen Atmosphäre direkt am Hafen freuen dürfen.
- Greetsieler Weinfest
Veranstaltungswiese am Hafen Greetsiel
27. – 31. August 2025
täglich 13:00 – 22:00 Uhr
Eintritt frei
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
