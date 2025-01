28. A-Cappella Festival 2025

An neun Terminen präsentieren Künstlerinnen und Künstler mitreißende Shows ganz ohne Instrumente – von Comedy und Pop bis hin zu Rock und Jazz. Freuen Sie sich auf Chöre mit über 40 Mitgliedern, innovative Solokünstler mit Loopstation, moderne Hits und zeitlose Klassiker. Das Festival bietet für jeden etwas und garantiert unvergessliche musikalische Erlebnisse! Den Auftakt macht am 30. Januar die beliebte Formation LaLeLu – a cappella comedy, die ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert.Zu wie viel die menschliche Stimme in der Lage ist, zeigt das A-cappella-Festival Wilhelmshaven. Auch 2025 lädt das Pumpwerk einige der besten A-cappella-Formationen in die Hafenstadt ein. Freuen Sie sich auf die Vielfalt des A-cappella-Genres, auf musikalische Highlights, virtuose Arrangements, spannenden Groove, powervolles Beatboxing und besinnliche Töne. Quer durch die hohe Kunst der Vokalkonzerte werden die unterschiedlichsten Stile geboten.Bereits im 19. Jahrhundert etablierte sich A-cappella als Musikstil, bei dem bewusst auf Instrumente verzichtet wurde und die volle Aufmerksamkeit auf den Vokalisten lag. Auch wenn sich die Kunstfertigkeit und Vielseitigkeit der A-cappella-Musik seitdem stark weiterentwickelt hat, ist das Prinzip dasselbe geblieben. Die talentierten Stimmkünstler erzeugen wunderbare Klänge und fetzige Rhythmen durch den Einsatz unterschiedlichster Techniken wie Beatboxing oder Vocal Percussion. Wenn wie beim Acappella Festival Wilhelmshaven Weltklassekünstler auf der Bühne stehen, entfaltet sich eine Klangkulisse, die der von Bands mit Instrumenten in nichts nachsteht.Wenn auch Sie die großartige Musik internationaler A-cappella-Künstler live miterleben möchten, sollten Sie nicht zögern, sich die begehrten Tickets für eines der Konzerte zu sichern. Packende Auftritte machen Lust auf mehr und sorgen dafür, dass die Begeisterung für A-cappella Sie nicht mehr loslässt.30.01.25: LaLeLu - a cappella comedy16.02.25: Martin O.21.02.25: Allegria01.03.25: CantaMare & Vivid Voices11.04.25: Rock409.05.25: Vocaldente 19.09.25: Alte Bekannte16.10.25: das wird super!15.11.25: AndersWeitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://www.pumpwerk.de/programm/kleinkunst/a-cappella-festival?fr=17.01.2025&to=31.12.2025 Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbHBanter Deich 226382 Wilhelmshaven