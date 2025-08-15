23. Wilhelmshaven Sailing-CUP 2025
Leinen los zur ältesten Traditionssegler-Regatta an der Nordsee / Drei Tage maritime Atmosphäre am Bontekai
Maritimes Highlight
Bereits zum 23. Mal findet der Wilhelmshaven Sailing-CUP - die älteste Traditionssegler-Regatta an der Nordsee - statt. Das Event vom 26. – 28. September 2025 ist das maritime Highlight des Jahres in der Hafenstadt. Einheimische und Gäste dürfen sich von Freitag bis Sonntag auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.
Regatta der Traditionssegler
Im Mittelpunkt des Festwochenendes steht die Regatta der Traditionssegler. Die Schiffe stechen am Samstag, den 27. September in See, um den spannenden Wettkampf auszutragen. Das Besondere: Interessierte können zum Crewmitglied auf Zeit werden. Alle Mitsegler*innen dürfen aktiv mitwirken, auch ohne Vorkenntnisse, um ihr Team zum Sieg zu führen. Die Regatta verspricht Adrenalin pur und ist garantiert ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer*innen!
Ein Highlight und besonderer Publikumsmagnet der Veranstaltung ist die Einlaufparade der Segler durch die Kaiser-Wilhelm-Brücke am späten Samstagnachmittag. Das Spektakel wird mit Sicherheit wieder zahlreiche Zuschauer*innen an den Bontekai locken und Gelegenheit für fantastische Fotomotive bieten.
Am Abend können alle Seebären und auch Landratten bei der Seglerparty im Pumpwerk den Segeltag feierlich ausklingen lassen
Boarding Next Generation
Programmstart ist bereits am Freitag, den 26. September, wenn Schüler*innen, Studierende und Auszubildende zur Jugendregatta „Boarding Next Generation“ gemeinsam in See stechen. Die Regatta stärkt den Zusammenhalt miteinander ebenso wie das Teamwork und ist eine in Deutschland einmalige Inklusionsveranstaltung. Ausgesegelt wird eine regelkonforme Regatta, der Spaß steht hier aber definitiv im Vordergrund.
Sport- und Spaßregatten
Am Samstag findet das 13. Internationale Hafenschwimmen statt. Die Schwimmer*innen legen hierbei eine über zweieinhalb Kilometer lange Strecke zurück. Alle Zuschauer*innen können das Sportereignis über die gesamte Strecke mitverfolgen. Am Sonntag übernehmen dann die Nachwuchssegler beim Junior Sailing-CUP das Steuer und segeln im Großen Hafen einen Dreieckskurs aus. Fixer Bestandteil der Veranstaltung ist auch die PapierBootRegatta am Sonntag. Hier schippern kreative Bootskonstrukteure in selbstgebauten Schiffchen über das Wasser. Wer nicht aufpasst, geht baden.
Für alle Landratten – Programm an Land
Für alle, die lieber festen Boden unter den Füßen haben, sorgt das Rahmenprogramm an Land für reichlich Unterhaltung. Eingeläutet wird das Wochenende mit dem Kajenmarkt. Mit Köstlichkeiten von der Küste und kunstvollen Kleinigkeiten verwöhnen die Aussteller*innen in liebevoll gestalteten Pagodenzelten am Bontekai entlang der wunderschönen Kulisse ihre Besucher*innen. Am Sonntag öffnen die Kapitäne der Traditionssegler ihre Luken für kostenfreie Schiffsbesichtigungen beim Open Ship. Das gesamte Wochenende über gibt es abwechslungsreiche Live-Musik auf der Hafenbühne, bei der selbst der größte Tanzmuffel nicht mehr stillstehen kann.
Hafenrundfahrten, fangfrische Krabben direkt vom Krabbenkutter, bunte Kinderangebote, ein Gottesdienst und der verkaufsoffene Sonntag mit der Piratencity runden das maritime Programm ab.
Weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information, Eberstraße 110 oder unter: www.wilhelmshaven-sailing-cup.de
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2
26382 Wilhelmshaven
Email: info@wilhelmshaven-touristik.de
www.wilhelmshaven-touristik.de