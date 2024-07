2. Holi Beach Krummhörn am Trockenstrand in Upleward am Samstag, dem 27. Juli 2024 von 14 – 22 Uhr

Das Festival, das bereits im vergangenen Jahr viele Besucher begeisterte, verspricht auch dieses Jahr ein unvergessliches Erlebnis für alle Festivalgänger. Das HOLI BEACH Krummhörn 2024 bietet eine vielfältige Auswahl an Live-Acts, die die Besucher mit ihrer Musik begeistern werden. Von aufstrebenden lokalen Talenten bis hin zu internationalen Stars ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Dieses Jahr dabei sind Max Fail, D.T.E, Nicky Jones. Darüber hinaus erwartet die Besucher eine Auswahl an erfrischenden Getränken und natürlich jede Menge Holifarben. Das Highlight des Festivals ist zweifellos das traditionelle Holi-Farbspektakel, bei dem die Besucher gemeinsam die Luft mit lebendigen Farben füllen und eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Taucht ein in die Welt des HOLI BEACH Krummhörn 2024 und lasst euch von der Magie dieses einzigartigen Festivals verzaubern.Das HOLI BEACH Krummhörn 2024 findet am Samstag, dem 27. Juli am Trockenstrand in Upleward statt. Tickets sind ab sofort unter www.holibeachtour.de , auf www.ticket2go.de und vor Ort an der Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel und am Kiosk direkt am Trockenstrand Upleward erhältlich und versprechen ein unvergessliches Festivalerlebnis. Seid dabei und erlebt den Sommer in Krummhörn auf eine ganz besondere Art und Weise!Das Event startet um 14 Uhr und geht bis 22 Uhr. Farbbeutel können auf dem Gelände erworben werden. Vergünstigte Tickets zum Preis von 12€ gibt es bei der Tourist-Information in Greetsiel (keine VVK-Gebühr). Kinder bis 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Für Online-Tickets (14,50€ + ggf. Versand) und weitere Infos besucht www.holibeachtour.de Mach dich bereit, Upleward rot, blau und in allen Farben des Regenbogens zu färben! Erlebe ein episches Fest der Farben, der Musik und des Spaßes!Die Besucher können sich auf die besten House- und Elektro-Beats von renommierten DJs freuen:MAX FAIL (Kontor / Sony / FHC) https://www.instagram.com/maxfail/?hl=de NICKY JONES (Kontor) https://www.instagram.com/djnickyjones/?hl=de D.T.E (Warner Records Germany) https://www.instagram.com/dtemusic/?hl=de Gästeankünfte 146.009Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-Greetsiel