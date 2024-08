2. Greetsieler Weinfest am Hafen von Donnerstag, dem 29. August bis Montag, dem 2. September jeweils von 13 – 22 Uhr

Renommierte Winzer freuen sich darauf, ihre Weine zu präsentieren. Die Öffnungszeiten sind täglich von 13 bis 22 Uhr. Für die Kinder gibt es eine kostenlos zu nutzende Hüpfburg.Während des Weinfests haben Besucher die Möglichkeit, eine Vielzahl von deutschen Weinen zu probieren, darunter Weißweine, Rotweine, Roséweine und Schaumweine. Mit von der Partie ist das Familien Weingut Waller aus Bubenheim / Rheinland Pfalz. Hier werden die Besucherinnen und Besucher noch beraten und fachkundig betreut. Ein weiterer Weinanbieter, Felix Kahren mit 21 Jahren der jüngste Winzer Deutschlands, kommt aus Piesport und präsentiert Weine aus dem Mosel Anbaugebiet. Weitere Weinanbieter sind: Weingut Gerhardt, Dexheim, Weingut Pieroth, Burg Layen, Weingut Tina Pfaffmann aus Frankweiler, Weingut Schmitt-Peitz, Wallenhausen sowie weitere Weinanbieter. Natürlich wird es auch Weine aus weiteren Herkunftsregionen geben sowie antialkoholische Getränke.Die Veranstaltung bietet auch eine Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, die gut zu den verschiedenen Weinen passen. Einige Gastronomen kredenzen ihre Köstlichkeiten, angefangen von leckeren Fischbrötchen aus Greetsiel, über Pommes, schwäbische Maultaschen mit Käsespätzle bis hin zu Flammlachs und asiatischen Produkten. Auch für Lakritz Liebhaber gibt es dieses Mal einen Stand mit großer Auswahl an leckeren skandinavischen Lakritz Sorten.Natürlich wird auch die allseits bekannte „Beachbar von Olli aus Oldenburg“ mit von der Partie sein, denn nicht Jedermann ist auch Weinliebhaber.Umrahmt wird das Weinfest, der Region angepasst, von musikalischen Genüssen aus dem „Chill-Out Bereich“. Die Devise im Erholungsort Greetsiel soll sein: „Genuss statt Krawall“, daher auch gemäßigte musikalische Darbietungen von DJ Olli, der bundesweit Wein- und Winzerfeste begleitet. Wir wollen in der Region Krummhörn den Wein dem Besucher näherbringen, daher bedarf es keinesfalls einer Kirmesähnlichen Beschallung.Das Team des Weinfestes und die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel freuen sich, die Besucherinnen und Besucher an den Tagen 29. August bis 2. September in Greetsiel am Hafen begrüßen zu dürfen.Gästeankünfte 146.009Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de

