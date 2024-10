2. Craft Beer & Gourmet Festival in Cuxhaven – Ein Fest für alle Sinne

Vom 02. bis 06. Oktober 2024 verwandelt sich der Kurpark in Cuxhaven in eine Genussmeile: Das zweite Cuxhavener Craft Beer & Gourmet Festival öffnet seine Tore und lädt Feinschmecker und Bierliebhaber gleichermaßen ein, sich von exklusiven Spezialitäten verwöhnen zu lassen.



Nationale und lokale Brauereien präsentieren ihre besten Craft Beer Kreationen – von beliebten Klassikern bis hin zu aufregenden Neuheiten. Neben den vielseitigen Bierspezialitäten kommen auch Weinliebhaber und Cocktailfans voll auf ihre Kosten. Das kulinarische Angebot reicht von Burgern und Flammlachs bis zu nordischen Canapés mit Lachs – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.



Der Samstag steht ganz im Zeichen der Familien. Ab 16:00 Uhr lädt das Fun Team der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH zu einem bunten Familienfest ein. Kinder können sich bei verschiedenen Spielen austoben und ihrer Kreativität an der Bastelstation freien Lauf lassen. Für alle kleinen Bastelfans gibt es zudem eine kreative Ecke, in der maritime Motive gebastelt werden können.



Ab 18:30 Uhr beginnt die Ausgabe für das große Lichterfest. Alle Kinder erhalten ihre eigenen Lichter, um maritime Figuren im Kurpark zum Leuchten zu bringen. Der Abend endet um 20:00 Uhr mit einem stimmungsvollen Lichterglanz, der den gesamten Park erstrahlen lässt.



Das Craft Beer & Gourmet Festival in Cuxhaven ist ein Event für alle Sinne – mit exklusiven Bierspezialitäten, vielfältigen kulinarischen Genüssen und einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Egal, ob Bierliebhaber, Weinfreund oder Cocktailfan – hier ist für jeden etwas dabei!



Auch musikalisch wird den Gästen einiges geboten. Die Veranstaltung verspricht ein vielfältiges Programm mit Live-Musik:



• Mittwoch, 02.10.2024: Die Band "RETURN" eröffnet das Festival musikalisch von 19:00 bis 22:00 Uhr.



• Donnerstag, 03.10.2024: Freu dich auf maritime Klänge des „Shanty-Chor Cuxhaven“ von 15:00 bis 17:00 Uhr und das „Elton John Project“ von 19:00 bis 22:00 Uhr.



• Freitag, 04.10.2024: "The Grade" sorgt von 19:00 bis 22:00 Uhr für musikalische Unterhaltung.



• Samstag, 05.10.2024:



16:00 – 21:00 Uhr: Lichterfest für Kinder



19:00 – 22:00 Uhr: Crackerjacks



Am Abend sorgt die Band „Crackerjacks“ ab 19:00 Uhr für ausgelassene Stimmung



• Sonntag, 06.10.2024: Den krönenden Abschluss bildet ein Auftritt der "Dieselbrothers - unplugged" von 15:00 bis 18:00 Uhr.



