11. Norderney Magazin: Ein Bilderbogen voller Eindrücke

Die 11. Ausgabe des NORDERNAY MAGAZIN ist druckfrisch eingetroffen. Das Motto der neuesten Ausgabe: „ankommen“. Das hochwertige Reise- und Lifestyle-Magazin vom Staatsbad Norderney GmbH präsentiert Ausgabe für Ausgabe ideenreich und inselcharmant einen Bilderbogen voller Eindrücke mit spannenden Geschichten, Portraits, Reportagen und Interviews.Auf mehr als 26 Quadratkilometer feinstem Nordseesand tummeln sich ungezählte Möglichkeiten, Entdeckungen, Erlebnisse und Perspektiven. Und genau um die Perspektiven geht es in der 11. Ausgabe, die mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren erschienen ist.Viele Artikel sensibilisieren die Leser:innen für das Motto „ankommen“. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und er beginnt mit dem ersten tiefen Atemzug frischer Nordseeluft, mit dem Gang auf die Fähre, ihrer Bewegung und schließlich mit dem Anblick der Insel — der geliebten Insel Norderney, die am Horizont erscheint.Neues von der Lieblingsinsel lässt sich in der Rubrik „Aus dem Neykästchen“ erfahren, denn auf Norderney ist es Anders als das Anderswo. Spannende Interviews mit Frauen von der Insel zeigen, was sie beschäftigt und umtreibt. Sie erzählen von ihrem Glück auf Norderney zu leben und zu arbeiten.Das Lebenselexier Thalasso wird umfassend thematisiert. Buten und binnen — draußen an den Stränden Norderneys und drinnen im bade:haus norderney. Auf 8.000 Quadratmetern SPA auf drei Ebenen hier wird das Weltnaturerbe Wattenmeer kombiniert und ergänzt mit Wellness, Beauty und Entspannung. Elf Appartements — elf Oasen für wohltuende Auszeiten am Meer. Über dem bade:haus norderney erwarten die einladenden InselZuhause ihre thalassoaffinen Gäste. Jedes Appartement präsentiert sich inseltypisch und individuell.Da die Zeichen stark auf Digitalisierung stehen, ist das natürlich auch ein spannendes Thema im Magazin. Im Frühjahr 2025 wird die Staatsbad Norderney GmbH einen Meilenstein auf den Weg bringen: Die Norderney-App, der digitale Inselassistent. Vor rund 30 Jahren war Norderney schon einmal ein Vorreiter: Damals war die NorderneyCard eine absolute Innovation, eine der allerersten ihrer Art zu damaliger Zeit. Der Inselassistent soll die Gäste begleiten, wann immer sie wollen. 24/7, um ihre Planung und ihren Aufenthalt auf der Insel komfortabler zu gestalten.Die fortschreitende Digitalisierung hat die Redaktion des Norderney Magazin dazu verleitet, ins Jahr 2054 zu springen und einen Blick auf die Zeit zurück zu werfen. Der Artikel „Das undenkbare Denken“ bietet rückblickend fiktive Antworten auf alles, was in den 30 Jahren geschehen sein könnte.Das bade:haus Familien-Thalassobad Norderney sowie der IndoorKinderspielpark „Kap Hoorn“ wurden jetzt erneut vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium als besonders kinderund familienfreundlich ausgezeichnet und tragen erneut für drei Jahre die Zertifizierung „Kinderferienland Niedersachsen“. Insofern istbes nichtbverwunderlich, dass in dem Magazin einige Seiten den Kindern gewidmetbsind. Norderney Kinderkurdirektor Tido stellt sich vor, etliche Tipps, mitvdenen die Kinderinsel entdeckt werden können, und Bele Buck stellt sich und ihre Arbeit als Kinderanimateurin vor. Die Kinderanimation ist eine Leistung der NorderneyCard, sie wird mit dem Gästebeitrag finanziert.Facts & Figures: Das Magazin kostet 7,50 Euro in Deutschland, 7,70 Euro in Österreich und 7,40 CHF in der Schweiz. Auch elf Jahre nach seiner Taufe ist das Magazin immer wieder lebendig — und mit mehr als zehn renommierten Awards prämiert.Erhältlich ist das Magazin im Conversationshaus an der Touristinformation und im „meine Insel — Der Laden“ sowie an diversen Verkaufsstellen im Einzelhandel auf der Insel und in Bahnhofsbuchhandlungen. Ebenfalls sind das aktuelle sowie alle anderen vorhergehenden Ausgaben online unter www.norderney.de/... jederzeit bequem 24/7 bestellbar.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Staatsbad Norderney GmbHAm Kurplatz 126548 Norderney