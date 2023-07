Zurück zur Natur - Die neuen Tiny Houses in Queensland

Sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, liegt im Trend. Und das gilt für die Ferien noch mehr als im Alltag. Tiny Houses vereinen Minimalismus und Komfort und überzeugen mit nachhaltiger und ökologischer Bauweise. In Queensland, dem zweitgrößten Bundesstaat Australiens, entspricht das wachsende Angebot an Tiny Houses dem Drang nach Abenteuerurlaub und dem Wunsch nach einer Rückzugsmöglichkeit im Herzen der Natur. So facettenreich wie der “Sonnenstaat” selbst mit seinem grünen Hinterland im Süden, dem berühmten roten Outback, den schier unerschöpflich erscheinenden Blautönen des Weltnaturwunders Great Barrier Reef, uralten Regenwäldern, makellosen tropischen Stränden, seiner Hauptstadt Brisbane und charaktervollen Küstenortschaften ist, so vielfältig präsentiert sich auch die Bandbreite der neuen Tiny Houses Queenslands.Mitten im größten subtropischen Regenwald des Planeten, in Woonoongoora (Lamington National Park) im Hinterland der Gold Coast, bietet die legendäre Binna Burra Lodge nun auch Tiny Houses an. Tradition und Erfahrung im Tourismus, unzählige Gäste aus aller Welt und der harte Wiederaufbau der Lodge, die zu großen Teilen im Jahr 2019 Opfer der schweren Buschfeuer wurde, prägen die Geschichte des 1933 ins Leben gerufenen Natur-Resorts. Die unvergleichliche Lage Binna Burras – Woonoongoora beherbergt Teile des UNESCO-Weltnaturerbe Gondwana Rainforest – garantiert ein australisches Wildnis-Erlebnis ohnegleichen. Neben allen möglichen Annehmlichkeiten sind die Tiny Wild Houses mit einer Glasfront ausgestattet, die Ausblicke in das Hinterland und auf das Gebirge der Ships Stern Range bietet. Wer nicht selbst kochen mag, kann sich im direkt am Eingang zum Nationalpark gelegenen Tea House ausgezeichnet versorgen oder auf einen Snack und Sundowner in die geschichtsträchtige Groom’s Cottage & Bushwalker Bar der Binna Burra Lodge einkehren.Als Perle der Sunshine Coast gilt das nur zwei Stunden nördlich von Brisbane gelegene Noosa. Zahlreiche Festivals und Events, unter anderem namhafte Surf-Contests, spiegeln das australische Lebensgefühl wider und locken die Besucher an. Nur eine halbe Stunde vom quirligen Küstenort der nördlichen Sunshine Coast entfernt finden Besucher in den zwei Tiny Houses von Into the Wild Escapes ein Stück Naturparadies mitten im hügeligen Grünen. Gegründet mit dem Anspruch, den Gästen Momente des Innehaltens und der Zeit für sich selbst in der Natur zu geben, bestechen die Häuschen durch ihren gehobenen Minimalismus. Gäste genießen hier das schöne einfache Leben und Sonnenuntergänge in filmreifer Naturkulisse. In ähnlich prädestinierter Lage befindet sich ein weiteres Haus von Into the Wild Escapes in der Nähe von Toowoomba, etwa 125 Kilometer westlich von Brisbane, am Rande der Great Dividing Range auf 700 Metern ü.M. Nicht von ungefähr trägt Toowoomba, die größte Stadt im Binnenland Queenslands, mit seinen unzähligen Parks und Gärten auch den Beinamen “Garden City”. Großstadt-Flair trifft hier auf ländlichen Charme und Geschichte und macht Toowoomba zu einem Highlight der Region Southern Queensland Country.Wer das Outback Queenslands kennenlernen möchte, findet im Saltbush Retreat rustikal-komfortable Tiny Houses, die Wildwest-Romantik versprühen. In Longreach, jenem Ort im Outback Queensland, der seinen Namen tatsächlich aufgrund seiner Abgeschiedenheit und Entfernung bekommen hat, ist Platz für jede Menge Kultur. Der Ort lädt zu einer Reise in die Zeit der Postkutschenreisen ein: Hinter galoppierenden Pferden brettern Besucher auf einer Tour durch die historische Ortschaft oder schippern auf dem Raddampfer über den mächtigen Thomson River in den Sonnenuntergang. Als eines der Highlights gilt auch das Qantas Founders Museum, das der zweitältesten ununterbrochen registrierten Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich der ältesten, größten Fluggesellschaft Australiens gewidmet ist. Im Stockman’s Hall of Fame Museum und Outback Heritage Centre bekommen Besucher einen Einblick in die Arbeit des „Royal Flying Doctor Service“ (RFDS), der gemeinnützigen Institution, die für Menschen in den dünn besiedelten Gebieten Australiens mit Hilfe von Flugzeugen ärztliche Versorgung gewährleistet. Im größten Klassenzimmer der Welt, der „School of Distance“ in Longreach, erleben Touristen live, wie Schüler in den abgeschiedensten Ecken Queenslands unterrichtet werden und eine solide Schulbildung erhalten können. Die komfortabel ausgestatteten Slab Huts im Saltbush Retreat bieten einen kleinen feinen Rückzugsort, um all die tagsüber erlebten Outback-Abenteuer Revue passieren zu lassen – idealerweise bei einem genussvollen Bad auf der Terrasse unter dem Sternenhimmel.