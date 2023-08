Von Brisbane, über das südliche Great Barrier Reef bis in die Torres Strait: „Wunya“ und „sew ngapa“

Queensland, ein Paradies aus Millionen Jahre altem Regenwald, rotem Outback, dem Weltnaturerbe Great Barrier Reef, kilometerlangen Sandstränden, entspannten Surfstädtchen und der Metropole Brisbane, ist der einzige Bundesstaat Australiens, in dem beide indigenen Kulturen Australiens zusammenkommen.Mit Lady Musgrave Experience und Taribelang Bunda Cultural Tours kooperieren zwei der touristischen Stars der Region, um die Naturwunder des Great Barrier Reef mit einem kulturellen Erlebnis inmitten der türkisfarbenen Lagune von Lady Musgrave Island zu verbinden, das so schnell nicht in Vergessenheit gerät. Durch die „Djagun Bunda – Land, Sea and People Journey“, einem Dreitages-Retreat, führen indigene Guides der Taribelang Bunda und die Crew der Lady Musgrave Experience. Die Gäste lernen Lady Musgrave Island aus der Perspektive des Taribelang Bunda Volkes kennen, lauschen wahren und mythischen Geschichten und kommen bei einem Drei-Gänge-Menü täglich in den Genuss authentischer „Bush Tucker“-Aromen. In Begleitung von Meeresbiologen erleben sie bei Schnorcheltouren und Ausflügen im Glasbodenboot die Schönheit des südlichen Great Barrier Reef. Übernachtet wird auf dem Lady Musgrave HQ Ponton, 100 Kilometer entfernt von der Küste, mitten im artenreichsten marinen Ökosystem der Welt, unter einem magischen Sternenhimmel.Den äußersten Norden des Bundesstaates Queensland können Besucher mit Strait Experiences, dem eigenen Tourenanbieter der Torres Strait Islander, erkunden. Im Rahmen eines neuen Dreitages-Programms lernen sie sowohl die Kultur der Torres Strait Islander als auch die der Kaurareg Aboriginal Nation kennen. Die ‘A Strait Escape Tour’ bringt eine Gruppe von höchstens zehn Teilnehmenden nach Waiben (Thursday Island) und Ngurupai (Horn Island), wo sie mehr über die Geschichte der Region erfahren, und eine traditionelle Gesang- und Tanzaufführung genießen. Die Faszination der exotischen Vogelwelt der zwischen Queensland und Papua- Neuguinea verstreuten Inseln erleben Naturliebhaber auf der brandneuen ‘Wings-and-Wonders-Tour‘. Der dreitägige Ausflug mit Strait Experience führt nach Northern Cape York, Horn Island und Thursday Island. Die Tour verbindet kulturelle Erlebnisse mit Vogelbeobachtung und findet von Dezember bis Januar statt, um mit der Ankunft der Zugvögel aus Papua-Neuguinea und den Brutereignissen im Sommer zusammenzufallen.Delvene Cockatoo-Collins lebt und arbeitet auf Minjerribah (North Stradbroke Island): In den Werken der Künstlerin, einer Angehörigen der Quandamooka First Nations, offenbart sich die einzigartige Verbindung zwischen dem Land und seinen traditionellen Hütern. Ihre Kunstwerke, Skultpuren, die von Hand bedruckten Stoffe und das Keramikdesign, erzählen von der Geschichte, der Kultur, dem Vermächtnis und der Seele der Quandamooka. Cockatoo-Collins fertigt jedes Stück nach den durch ihre Mutter Evelyn und ihre Großmutter Bethel über Generationen hinweg überlieferten, tausende Jahre alten traditionellen Methoden. Selbst die Farbpigmente, die sie benutzt, werden aus Ocker hergestellt, der aus verschiedenen Teilen Quandamookas gesammelt wird. Der Buckelwal zählt zu ihren Lieblingsmotiven - Kein Wunder, gilt North Stradbroke Island doch alsOrt an der Ostküste Australiens, an dem sich vom Land aus die vorbeiziehenden Wale beobachten lassen. Delvene Cockatoo-Collins führt Besucher durch einen dreistündigen "Art Walk and Workshop" auf ihrer Heimatinsel und schöpft mit ihnen aus der Natur: "Meine Spaziergänge richten sich nach den Jahreszeiten und den Gezeiten", sagt Cockatoo-Collins. "September und Oktober sind die beste Zeit um die Wildblumenblüte im Busch zu sehen. Die Flut ist perfekt für einige Strände, während an anderen die Ebbe uns Zugang zum Watt verschafft - eine wahre Fundgrube für Muschelschalen."Wer einen authentischen Einblick in das Leben der Aboriginal People Queenslands erhalten will, muss nicht immer gleich einen mehrtägigen Ausflug buchen. Mandingalbay Ancient Indigenous Tours im Tropischen Norden Queenslands bieten mit „Deadly After Dark“ ab sofort jeden Freitagabend eine zweistündige Tour an, bei der die Gäste von Cairns über den Trinity Inlet in den Sonnenuntergang segeln um die Mandingalbay Yidinji Country zu erkunden. Die indigenen Guides erklären, wie sich uraltes Wissen mit neuesten Forschungserkenntnissen verbindet, um bahnbrechende Programme für den Erhalt der einzigartigen Ökosysteme in die Wege zu leiten. Bei einem speziell errichteten Schutzgebiet für Stachelrochen werden die Gäste mit einer Original-Räucherzeremonie der Mandingalbay willkommen geheißen. Schließlich lauschen die Urlauber bei lokalen Spezialitäten aus Kängurufleisch und frischem Fisch den Erzählungen der Ureinwohner über deren Sprache und Geschichtenkultur.Einen neuen Rundumblick auf den ältesten Regenwald der Welt, Teil des Wet Tropics UNESCO Welterbe, ermöglicht die neue “Unseen Daintree Heli-Experience” von Back Country Bliss für maximal fünf Gäste. CJ, ein Stammesältester der Kuku Yalanji People, heißt die Gäste auf seinem Land willkommen. Auf einem halbstündigen Helikopterflug zeigt er einen besonders abgeschiedenen Teil des Daintree Rainforest, gefolgt von einem Spaziergang durch den ältesten Regenwald der Welt und einem Barramundi-Mittagsmahl - ein rundes Erlebnis, das mit einer River Drift Snorkelling Tour ausklingt, bei der sich die Teilnehmer unter den Baumkronen des Regenwalds auf einem der saubersten Flüsse Australiens treiben lassen. https://backcountrybliss.com.au