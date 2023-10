Cunnamulla Hot Springs - Outback Queenslands neueste Wellness-Oase

Natur und Nostalgie, Weite und Weideland, rote Erde und rustikale Orte: Outback Queensland verspricht großes Kino, Stille und jede Menge Raum um zu sich zu finden.

Von wegen Einöde – die neueste Wellness-Attraktion Queenslands liegt nämlich im Herzen des Outback: Die Cunnamulla Hot Springs laden dazu ein den Körper ins mineralreiche Thermalwasser und den Geist in die Ruhe der Natur direkt am Ufer des Warrego River zu tauchen.



Das Outback, ein Ort der Mythen und Legenden, prägt nicht nur die DNA des zweitgrößten australischen Bundesstaates und seiner Bewohner, sondern gilt auch als eines der letzten Naturparadiese der Welt. Über 10.000 verschiedene Pflanzenarten und einige der legendären Tiere Australiens, wie der Kasuar und der Bilby sind in dem Gebiet, das beinahe zwei Drittel Queenslands einnimmt, zuhause. Cunnamulla im südwestlichen Outback Queensland rühmt sich mit 950 Kängurus pro (Menschen-)Kopf und unzähligen Emus, während der Warrego River zu den regionalen Hotspots für Vogelbeobachter zählt. In der Gegend lassen sich etwa der Silberfalke, einer der seltensten Vögel Australiens, verschiedenste Kakadu- und Sitticharten sowie Wasservögel wie Stelzenläufer, Kormorane und Trauerschwäne sichten.



Direkt am Fluss eröffnet Ende des Jahres die neueste natürliche Wellness-Sensation Queenslands: Die Cunnamulla Hot Springs speisen ihr mineralreiches Heilwasser aus den artesischen Thermalquellen im Untergrund. Inmitten der Naturkulisse genießen Besucher hier neben einem wohltuenden Bad in den modern angelegten Pools auch die vielfältige Saunalandschaft inklusive Dampfbädern: Ein willkommener Zwischenstopp für jene, die auf ihrem Roadtrip durch Queensland gebührend entspannen und das Lebensgefühl des Outbacks erleben möchten. Durch den Ort Cunnamulla, der an der Kreuzung des Matilda und Adventure Way liegt, zogen einst die Cowboys mit ihren Bullenherden, während die Schafscherer sich in den typischen Outback-Pubs die Zeit vertrieben. Heute erinnert die überdimensionale Statue des nach dem gleichnamigen Lied benannten Cunnamulla Fella im Zentrum an die rurale Geschichte des Ortes.



Weiter nördlich in Longreach bescheren Alan und Sue Smith und ihr Team bei Outback Aussie Tours Besuchern seit über 30 Jahren authentische Einblicke in das Leben und die Naturschönheit des Outbacks. Dafür haben sie jetzt eine historische Eisenbahn restaurieren lassen um ihre Gäste auf eine nostalgische Reise durch das Herz des Outbacks mitzunehmen: Die neue Outback Rail Adventure führt über die Flussebenen des Thomson River und in den historischen Ort Ilfracombe.



Aus der Luft offenbart sich Reisenden nochmals ein anderer Blick auf die unermesslichen Weiten des Outbacks, die rote Erde und die mäandernden Flussläufe der Channel Country Region. Die „Scenic Tours“ von Outback Helicopters starten in Longreach und setzen zu einem Picknick mit regionalen Köstlichkeiten auf oder aber auf dem Landeplatz des berühmten Australian Age of Dinosaurs Museum in Winton. Das Museum beherbergt die weltweit größte Kollektion australischer Dinosaurier-Fossilien. Als „Dark-Sky Preserve“, einer Art international anerkanntem Lichtschutzgebiet, gilt der Schauplatz des Museums nicht zuletzt wegen der geringen „Lichtverschmutzung“ als einer der besten Orte um den Sternenhimmel zu bewundern.