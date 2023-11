Auf einer Wellenlänge - Die ultimative Ferienvilla an der Gold Coast

ein Lebensgefühl, das die Gold Coast im Süden Queenslands auszeichnet. Außenbereiche, die an die Hamptons denken lassen und griechisch anmutende, weißgetünchte Wände, klare moderne Linien und Designraritäten, wiederverwertete Ziegeln und naturbelassene Materialien im Interieur gehen ein perfektes Zusammenspiel ein. Für jede Laune und jeden Wunsch, sei es nach Geselligkeit oder nach Ruhe und Abgeschiedenheit, schufen der leitende Architekt in enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern eine bestimmte Ecke, die genau dafür prädestiniert scheint. Den letzten Schliff gaben die renommierten Stilistinnen von Three Birds Renovations mit ausgesuchten Designaccessoires und Kunst, die auf einer Wellenlänge mit der Vision für Rolling Seas schwingen.Das private Anwesen umfasst zwei separate Villen, “The Residence“ für bis zu acht Gäste und „The Cottage“, welches vier Gäste beherbergen kann. Und auch in Sachen Ausstattung und Annehmlichkeiten kann sich die Boutique-Unterkunft sehen lassen. Am Infinity Pool verbringen Freunde und Familie den perfekten Nachmittag unter der Sonne und unter sich – auf Wunsch mit einem Jausenbrett deluxe, von einem der lokalen kulinarischen Partner der Rolling Seas kunstvoll mit Spezialitäten angerichtet. Ein Wellness-Raum und ein eigener Weinkeller für einen ausgesuchten Tropfen als Absacker runden den Komfortfaktor ab. Viel natürliches Licht regt außerdem dazu an wie ein “Gold Coaster“, oder wie Gott an der Gold Coast zu leben und die sonnenreichen Stunden am Morgen sowie die fantastischen Sonnenuntergänge auszuschöpfen. https://www.rollingseas.com.au/ macht sich auf auf einen Streifzug durch das nahegelegene Coolangata mit seinen entspannten Lokalen und legendären Surf Spots wie Kirra Point und Snapper Rocks. Seit kurzem macht Kirra Beach auch mit seinem holistischen Wellness-Zentrum von sich reden, „Native State“: eine zeitgenössische Oase für Ruhesuchende mit diversen Bädern, Saunen, Mediationsräumen und gleichermaßen ein Ort für aktive Erholung mittels Yoga und funktionellem Training unter der Leitung von „Gold Coaster“ Taylor Cecil, Triathlet und Peak Performance Coach. Wohlverdient nach einer schweißtreibenden Session: ein Bissen im aktuell angesagtesten Strandrestaurant der südlichen Gold Coast, dem Siblings Kirra Abwechslung von der goldenen Strand- und Wolkenkratzerszenerie verspricht ein Abstecher ins immergrüne Hinterland der Gold Coast, das immer noch als Geheimtipp gilt. Tief im üppigen subtropischen Regenwald von Tamborine Mountain versteckt sich nun die Boutique-Unterkunft „The Vistas“. Der Name ist Programm, denn hier genießen die Gäste stets die Aussicht in die grüne Umgebung des Thunderbird Park , ein Paradies für Outdoor-Enthusiasten und Familien.