„Transforming Tourism“: Veröffentlichung eines Projektdossiers

Das kürzlich veröffentlichte Projektdossier stellt Hintergrundinformationen zum innovativen Destinationsmanagement-Ansatz der Pilotdestinationen und deren Partnerbetriebe vor.Von besonderem Interesse ist in diesem angewandten Destinationsmanagement der Ansatz der Ecopromotores. Diese werden in den Pilotdestinationen ausgebildet und unterstützen die Destinationen dabei, Herausforderungen und Chancen besser zu verstehen und die Lebensqualität der Bevölkerung zu steigern.Neben der Vorstellung des Destinationsmanagement-Ansatzes werden im Dossier die drei Pilotdestinationen mit ihren besonderen Charakteristika vorgestellt. Zusätzlich zu allgemeinen Informationen zu Anreise, Infrastruktur und Aktivitäten erfolgt insbesondere eine Vorstellung der nachhaltigen Entwicklung in den Destinationen und der zahlreichen transformativen Initiativen.In diesem Zusammenhang werden auch die ‚TourCert Qualified‘ Partnerbetriebe in den Destinationen in Form von kurzen Steckbriefen präsentiert. Diese beinhalten Informationen zum Angebot und den implementierten Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Die Partnerbetriebe der Destinationen sind vielfältig, neben Übernachtungs- und Gastronomiebetrieben, werden Anbieter von Touren und Aktivitäten, Schutzgebiete und Kunsthandwerksbetriebe vorgestellt.Sie interessieren sich für nachhaltige, innovative Tourismusdestinationen? Dann sollten Sie einen Blick in das Dossier werfen. Insbesondere für Reiseveranstalter und -agenturen, die nachhaltige Reisen in Lateinamerika anbieten und Interesse an einer Erweiterung ihres Angebotsportfolios haben, eignet sich das Projektdossier, denn die Destinations- und Unternehmensinformationen werden durch Kontaktdaten ergänzt, die eine direkte Kontaktaufnahme erlauben.Zum Projektdossier gelangen Sie hier Das Projekt Transforming Tourism startete am 01.01.2020 und läuft mit der Förderung der Austrian Development Agency noch bis zum 30.06.2023. Neben den bereits genannten Projektpartnern engagieren sich das ZENAT an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und der Global Nature Fund für Transforming Tourism.