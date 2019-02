TourCert feiert 10 Jahre Engagement für Nachhaltigen Tourismus

21.02.19

Die führende internationale Tourismusmesse wirft bereits ihre Schatten voraus. Vom 6. bis 10. März 2019 trifft sich erneut alle Welt der Reisewirtschaft in Berlin. Und TourCert ist natürlich auch dabei. Wie bereits in den Vorjahren hat die Beratungs- und Zertifizierungsorganisation einen Stand (Nr. 225) in der Halle 4.1, die ganz unter dem Motto Abenteuerreisen und soziale Verantwortung steht, und beteiligt sich aktiv am Programm auf den beiden Bühnen. Denn auch dieses Jahr gibt es allen Grund zu feiern. TourCert konnte knapp 90 neue Mitglieder der TourCert Community verzeichnen, rund ein Viertel davon in Europa, viele in Lateinamerika – und die Hälfte davon allein in Costa Rica. Dort hat TourCert die beiden Destinationen Sarchí und Sarapiquí als Nachhaltige Reiseziele zertifiziert und viele der Partnerbetriebe haben sich gleichzeitig für den TourCert Check entschieden.Außerdem feiert TourCert 10-jähriges Jubiläum. 2009 wurde TourCert als GbR gegründet und erhob sich aus dem Projektdasein der Organisation kate – Umwelt & Entwicklung . Gemeinsam mit den starken Partnern Tourism Watch Naturfreunde Internationale und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde schlug die Geburtsstunde des heute international anerkannten Management- und Zertifizierungssystems. Im Rahmen der Abendveranstaltung zeigt das Team die erstaunliche Entwicklung der letzten 10 Jahre auf und feiert anschließend zusammen mit zertifizierten Unternehmen und Destinationen, Partnern und Freunden:Seit 2009 fördert TourCert verantwortungsbewusstes Reisen. Die Veranstaltung präsentiert und feiert die Entwicklung und ihre Akteure. Moderiert wird der Abend von Nadine Kreutzer , Journalistin & Radiomoderatorin, eröffnet von Marco Giraldo, Geschäftsführendem Gesellschafter von TourCert. Auf die Bühne kommen unter anderem die Gründer von TourCert, Günter Koschwitz & Angela Giraldo, sowie die Textkünstlerin Jessy James LaFleur Egal ob der Inka Trail zur weltberühmten historische Kultstätte von Machu Picchu, der heilige Berg Apu Ausangate oder andere Pfade im Land Peru, Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle für die Erhaltung und den Schutz von Flora und Fauna, geologischen Formationen, archäologischen Überresten und der Schönheit der Landschaft. Auch die lokalen Gemeinschaften mit alter Kultur und Traditionen sind von großer Bedeutung für die Entwicklung dieser großartigen Orte. Tauchen Sie ein in die traditionelle Welt der Andenbewohner und lernen Sie diese Natur- und Kulturlandschaften kennen. Marco Giraldo, Geschäftsführender Gesellschafter von TourCert, und die Mitglieder der TourCert Community Andean Lodges und Latventure geben Ihnen einen Einblick.Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Sensibilisierung für das Thema gemeindebasierter Tourismus. Er gibt einen Überblick darüber, was genau gemeindebasierter Tourismus ist und wie er sich von anderen Tourismusangeboten klar unterscheiden kann, insbesondere durch die Nachhaltigkeitszertifizierung von TourCert. Die Diskussion wird den Mehrwert für Gemeinden und Partner der Reisebranche anhand von Beispielen in Ecuador, wie bspw. der Gemeinde Yunguilla aufzeigen. Die VSocial Foundation und TourCert möchten die Reisebranche motivieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Gemeinden auf ihrem Weg zu einem nachhaltigen Tourismus zu unterstützen.