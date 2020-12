Projektstart „Transforming Tourism“ – Nachhaltiger Tourismus in Costa Rica und der Dominikanischen Republik

Die Corona-Pandemie hat den Tourismus vor völlig ungeahnte Herausforderungen gestellt: Mit einem Schlag ist der gesamte Sektor zum Stillstand gekommen. Jeder zehnte Arbeitsplatz wird durch den Tourismus getragen. Somit ist die Existenzgrundlage für hunderte Millionen Menschen ganz plötzlich ins Wanken geraten. Wie die UNWTO in ihrem aktuellen Kurzdossier „ Tourismus und COVID-19“ feststellt, zeigen die aktuellen Entwicklungen mehr denn je den Bedarf für ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige, widerstandsfähige Strukturen im Tourismus.Genau hier setzt das Projekt „Transforming Tourism“ an. Das Projekt unterstützt drei Destinationen als Modelle fürdurch gezielte Destinationsmanagement-Strategien. Der Fokus liegt dabei beispielsweise auf der Diversifizierung des Tourismusangebots, der Förderung eines ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen inländischen und regionalen Tourismus sowie der Unterstützung von kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen.Biodiversität und die Ökosystemleistungen der Natur haben eine herausragende Bedeutung für eine dauerhaft gute Lebensqualität der Menschen weltweit. In den Projektpartnerländern Costa Rica und Dominikanische Republik findet sich eine sehr ausgeprägte Artenvielfalt mit teilweise endemischen Arten, wie dem seltenen Quetzal (haromachrus mocinno), dem Hispaniola-Leguan (Cyclura ricordii) oder dem Hispaniola Blauflügel Schmetterling (Myscelia aracynthia). Diese hohe Biodiversität erfüllt nicht nur wichtige Ökosystemfunktionen, sondern stellt als natürliches Angebot auch eine ganz wesentliche Tourismusattraktion und somit die Sicherung der lokalen Wirtschaftsgrundlagen für viele direkt oder indirekt im Tourismus beschäftigte Menschen dar.Für die Tourismusbranche ist eine nachhaltige Entwicklung von besonders großer Relevanz, nicht zuletzt, da die Branche wesentlich zu globalen Entwicklungen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Ressourcenschwund beiträgt und gleichzeitig, selbst von deren negativen Folgen betroffen ist.Nachhaltig und biodiversitätsfreundlich werden im Tourismus ist nicht einfach. Es erfordert nicht nur neue Methoden, sondern ein neues Denken. Eine grundsätzliche Tourismuswende. Diese Transformation des Tourismus kann nur in Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure gelingen. Das gemeinschaftliche und engagierte Wirken hin zur Tourismuswende ist die Grundlage für das Projekt.Zum Auftakt des Projekts haben die lokalen Partnerorganisationen mit den bereits etablierten Nachhaltigkeitsräten und den Tourismusunternehmen vor Ort Workshops durchgeführt und gemeinsam mit den deutschen Partnern einen umfassenden Aktionsplan für die kommenden 2 Jahre entwickelt. Klimaneutrale Pilothotels, Zero Waste Ansätze, nachhaltige Gastronomie und Ökoeffizienz werden sollen ebenso umgesetzt werden wie die Entwicklung innovativer, qualitativ hochwertiger Reiseprodukte für deren Positionierung auf regionalen, nationalen und internationalen Märkten. Die Bildung von Netzwerkstrukturen und das Empowerment der Destinationen durch Know-How-Transfer unterstützt den langfristigen Transformationsprozess.ist ein Fischerdorf auf der Halbinsel Samaná in der Dominikanischen Republik und bietet zahlreiche Strände, dichte tropische Vegetation und eine hohe biologische Vielfalt in zwei Naturschutzgebieten.Der Kantonin Costa Rica umfasst wichtige Naturschutzgebiete und Nationalparks. Landwirtschaft und Öko-Tourismus sind die wichtigsten Wirtschaftszweige.Die Kleinstadtist Zentrum des costa-ricanischen Kunsthandwerks mit vielen kleinen familiengeführten Handwerksbetrieben und hoher Artenvielfalt.Alle drei Destinationen haben die TourCert-Zertifizierung und stellen sich mit jeweils einem Nachhaltigkeitsrat, Partnerbetrieben und einer agilen Netzwerkstruktur zukunftsfähig auf.Umgesetzt wird das Projekt von einer Arbeitsgemeinschaft bestehend aus, derund demin Zusammenarbeit mit der. Die Partnerorganisationen in den Zielländern sindin Costa Rica und das(IDDI) in der Dominikanischen Republik. Zudem wird eng mit den lokalen Nachhaltigkeitsräten in den drei Destinationen zusammengearbeitet. Das Projekt wird gefördert durch die Austrian Development Agency (ADA) aus Mitteln der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und läuft bis Ende 2022.Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Länder in Afrika, Asien, in Südost-und Osteuropa bei ihrer nachhaltigen sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung. In Österreich trägt sie durch Öffentlichkeitsarbeit und die Förderung entwicklungspolitischer Kommunikation und Bildung zu mehr Verständnis für globale Zusammenhänge und Entwicklungszusammenarbeit bei. Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) plant die Strategien. Die Austrian Development Agency (ADA), die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, setzt diese mit öffentlichen Einrichtungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen um.