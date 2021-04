Neue Online-Plattform gestartet: Das Wissensportal Nachhaltige Reiseziele gibt Orientierung im nachhaltigen Deutschlandtourismus

Dassoll als zentrale Anlaufstelle für praxisnahe Informationsangebote zum nachhaltigen Deutschlandtourismus dienen. Interessierte können durch die wichtigsten Handlungsfelder, Best-Practice Beispiele, Checklisten, Leitfäden, Studienergebnissen und E-Learnings stöbern. Über interaktive Elemente und ein eigenes Austausch-Tool lernen Tourismusakteure voneinander und können sich vernetzen. Zur primären Zielgruppe zählen Führungskräfte, Mitarbeitende und Nachhaltigkeitsverantwortliche deutscher Destinationsmanagementorganisationen (DMO) sowie Tourismusunternehmen, Verbände und Multiplikator*innen. Aber auch alle weiteren Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, sich über das Wissensportal zu einer nachhaltigen Tourismusentwicklung auf Destinationsebene zu informieren.Unter dem Reiterbekommen Interessierte einen guten Überblick über die wichtigsten Stellschrauben einer nachhaltigen Destinationsentwicklung, unterstützt durch unterschiedliche Materialien wie Studien, Leitfäden oder gute Beispiele aus der Praxis. Zu den für den Start des Portals aufgenommenen Handlungsfeldern zählen die Themen Biodiversität, nachhaltige Angebotsgestaltung, nachhaltige Regionalentwicklung, Klimaschutz & -anpassung, umweltfreundliche Mobilität und Stakeholderdialog.In der Rubrikwerden Gute Beispiele aus der Praxis sowie Pinoier-Destinationen, Verbände, gemeinnützige Organisationen und sonstige Akteure vorgestellt, die sich für eine nachhaltige Tourismusentwicklung in Deutschland einsetzen. Einige Destinationen haben das Thema Nachhaltigkeit in ihren Regionen bereits auf unterschiedliche Art und Weise aufgenommen und etabliert. An dieser Stelle geben auch die Mitglieder der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele ihre eigenen Erfahrungen aus erster Hand wieder.In der Seitenrubrikkönnen alle Beiträge des Wissensportals gefiltert werden. Egal ob die Besucher*innen des Portals auf der Suche nach Lesenswertem (z.B. Studien, Büchern, Websites) zu den verschiedenen Handlungsfeldern sind, sich von anderen Nachhaltigen Vorreitern inspirieren lassen wollen, Handwerkszeug (wie Leitfäden, Checklisten) für die eigene Destination suchen oder an Veranstaltungen teilnehmen wollen – hier werden sie fündig.Mithilfe eines Social Intranets unterist es allen Tourismusakteuren sowie Interessierten möglich, sich zu vernetzen, sich über Herausforderungen, Handlungsfelder, Lösungsansätze und weitere Facetten des nachhaltigen Tourismus auszutauschen, Ideen miteinander zu teilen oder auch Arbeitsgruppen zu bilden.Daswurde unter Federführung von KATE Umwelt & Entwicklung e.V. zusammen mit der TourCert gGmbH und der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele sowie dem inhaltlichen Partner ECOTRANS e.V. aufgebaut. Gefördert wurde der Aufbau des Portals durch das Umweltbundesamt (UBA) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). Zukünftig wird die Exzellenzinitiative den Vorsitz des Trägerkreises übernehmen. Das Netzwerk der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele wurde im Juni 2020 gegründet und besteht mittlerweile aus 14 Mitgliedern deutscher nachhaltigkeitsengagierter Destinationen. Ihr Tatendrang und ihre Arbeit sind ein wichtiger Pfeiler für das Wissensportal. Weitere engagierte Organisationen sind im Trägerkreis herzlich willkommen!Mit den Informationen, Angeboten und Materialien auf dem Wissensportal werden sowohl die Pioniere des nachhaltigen Deutschlandtourismus als auch Neulinge angesprochen, um gemeinsam zu einer nachhaltigeren Zukunft im Tourismus beizutragen. Das Portal soll sich dabei mittel- bis langfristig als akteursgetriebene Plattform etablieren, die durch die Branche selbst mit Best Practices und Beiträgen gepflegt und bespielt wird. Interessierte können über sich gerne über das Wissensportal an den Trägerkreis wenden.Hier gelangen Sie zum