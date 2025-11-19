Neue Lernplattform für nachhaltigen Tourismus gestartet: Travel for Tomorrow Academy feiert Launch

Die TFTA ist eine eigenständige Weiterentwicklung der erfolgreichen TourCert Academy und bringt deren Erfahrung in Bildung und Tourismustransformation in ein neues, zukunftsorientiertes Format. Mit innovativen Lernpfaden, praxisnahen Kursen und einer inspirierenden Lernkultur will sie einen Ort schaffen, an dem Wissen geteilt und in konkrete Veränderung übersetzt wird.
„Nachhaltigkeit braucht Wissen, aber auch Haltung und den Mut, neue Wege zu gehen. Mit der Travel for Tomorrow Academy schaffen wir einen Ort für Menschen, die Tourismus verantwortungsvoll gestalten wollen. Ganz gleich, ob als Studierende, NGO, Unternehmen, Destination oder Fachkraft. Es geht uns nicht nur um Einzelveranstaltungen, sondern um ganzheitliche Lernpfade, die Wissen, Austausch und Umsetzung miteinander verbinden. Gerade jetzt braucht die Branche neue Impulse und Orte, an denen man gemeinsam lernen kann. Unsere Vision: Menschen befähigen, den Wandel im Tourismus aktiv zu gestalten, lokal wie global.“ sagt Marco Giraldo, Geschäftsführer TourCert und Mitinitiator der Academy.
Auch Michelle Rodriguez, Lead TourCert Academy, betont den gemeinschaftlichen Charakter:
„Die Travel for Tomorrow Academy ist mehr als eine Lernplattform, sie ist ein Ort für Begegnung und Austausch. Wir wollen Menschen aus verschiedenen Bereichen des Tourismus zusammenbringen, damit sie voneinander lernen und gemeinsam Lösungen entwickeln“.
Lernpfade statt Einzelveranstaltungen
Die TFTA setzt bewusst auf Lernpfade statt einzelner Kurse. Damit will sie Fachwissen mit Austausch und Praxis verbinden. Der Ansatz: Lernen als Motor für Veränderung. Die Teilnehmer*innen sollen nicht nur Inhalte aufnehmen, sondern durch Dialog und Zusammenarbeit befähigt werden, das Gelernte in ihren Organisationen und Projekten wirksam umzusetzen.
Das Angebot richtet sich an CSR-Manager*innen, NGOs, Unternehmen, Destinationen, Fachkräfte und Studierende – kurz: an alle, die Verantwortung übernehmen wollen. Gelebte Werte wie Verantwortung, Praxisnähe, Dialog auf Augenhöhe und Offenheit für neue Perspektiven bilden die Grundlage.
Das aktuelle Programm der Academy
Die Travel for Tomorrow Academy bietet ein stetig wachsendes und vielfältiges Programm mit Kursen, Workshops und Lernpfaden – online und vor Ort. Bis April 2026 sind erste Termine geplant, darunter zu folgenden Themen:
- Nachhaltigkeitsmanager*in im Tourismus (Online-Kompaktseminar)
- Nachhaltigkeitskommunikation
- Greenwashing im Tourismus
- Gästerwartungen von Nachhaltigkeitinformationen
- Future Tourism Congress 2026
Interessierte sind eingeladen, von Anfang an Teil dieser Bewegung zu sein und können sich über das aktuelle Monatsprogramm auf Eventbrite oder im Academy-Kalender informieren.
Bei Bedarf stehen wir für Interviews und weiterführende Informationen gerne zur Verfügung.