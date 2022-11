Netzwerk lateinamerikanischer Reiseziele wird anlässlich der ersten internationalen Konferenz "Destinations for Future" ins Leben gerufen

Am 26. und 27. Oktober 2022 fand in Bávaro, Dominikanische Republik, dank der Zusammenarbeit zwischen dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und TourCert, die erste internationale Konferenz "Destinations for Futuro" statt. Mehr als 12 Länder waren vertreten und rund 200 Teilnehmer*innen versammelten sich, um die Vorträge von 20 nationalen und internationalen Referent*innen zu den Themen Governance, Klimawandel, Finanzierung von Nachhaltigkeitsprogrammen und Integration zu verfolgen.Im Rahmen dieser wichtigen Veranstaltung gab Frau Angela Giraldo, Vertreterin von TourCert, den Startschuss für das lateinamerikanische und karibische Netzwerk "Destinations for Future”. Es ist das Ergebnis einer gemeinsamen Initiative von TourCert und dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) im Rahmen des globalen Projekts "The Tourism Impact Alliance" mit finanzieller Unterstützung der Swiss Cooperation.Das Netzwerk besteht derzeit aus mehreren von TourCert zertifizierten Destinationen in sechs Ländern in Südamerika, Mittelamerika und der Karibik. Seit 2016 erhalten diese Reiseziele Trainingsprogramme, in denen Kompetenzen zur Förderung des nachhaltigen Tourismus vermittelt werden, sowie Schulungen zu den Themen Resilienz, Regeneration, Wettbewerbsfähigkeit und Management, die den Destinationen ermöglichen, ihre derzeitige Tourismusentwicklung an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen.Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Peru und die Dominikanische Republik sind die Länder, die sich verpflichtet haben, Teil dieses innovativen Future Destinations Network zu sein und den Transformationsprozess in Richtung der UN-Agenda 2030 voranzutreiben. Dies eröffnet auch Möglichkeiten für die Schaffung neuer und erfüllender Erfahrungen für zunehmend bewusstere und verantwortungsvollere Tourist*innen.Das Netzwerk wird von mehreren Organisationen unterstützt, die zunächst an einer gemeinsamen Plattform arbeiten, die Partnerschaften und Verbindungen zwischen den Destinationen der Zukunft erleichtern soll.Tourismusunternehmen in den Destinationen, lokale Regierungen, Gemeinden und alle am Tourismus und seiner Wertschöpfungskette Beteiligten können sich dieser Initiative anschließen und so horizontale und partizipative Prozesse ermöglichen.Das Netzwerk "Destinations for Future" will die Grundlagen für Governance-Prozesse stärken, die sowohl offen und transparent als auch auf die Verbesserung des Wohlergehens der Einwohner*innen und die Erhaltung des vielfältigen natürlichen und kulturellen Erbes des Kontinents ausgerichtet sind.Derzeit konzentriert sich das lateinamerikanische Netzwerk auf die Gestaltung von Prozessen, die eine bessere und stärkere Integration der lokalen und nationalen Regierung in das Destinationsmanagement ermöglichen. Dieser neue Ansatz für Tourismusdestinationen zielt darauf ab, Managementpläne zu fördern, die die Auswirkungen des Klimawandels, nachhaltige und regenerative Entwicklungsstrategien, den Schutz von Naturräumen und Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte in diesen Gebieten berücksichtigen. All dies in einem Rahmen, das verbindliche und engagierte Beziehungen zwischen den Akteur*innen ermöglicht.“Destinations for Future” ist ein Netzwerk der Solidarität und des Austauschs, des Lernens und des Fortschritts, das auf gutem Willen, Zusammenarbeit, Technologisierung und vor allem auf dem Engagement für eine nachhaltige Tourismusaktivität in jedem dieser Länder beruht. Destinationen in Lateinamerika und der Karibik, die weitere Informationen wünschen, können diese bei folgenden Adressen anfordern:angela.giraldo@tourcert.orgjorge@gstcouncil.orgInternationale Non-Profit-Organisation mit Sitz in Deutschland, befähigt Unternehmen und Destinationen zu nachhaltigem Wirtschaften und vergibt bei Einhaltung hoher Zertifizierungsstandards das TourCert-Zertifikat. Die Gemeinschaft der zertifizierten Unternehmen und Reiseziele hat mehr als 500 Mitglieder. - https://tourcert.org/ Der Global Sustainable Tourism Council (GSTC®) verwaltet die GSTC-Kriterien, globale Standards für nachhaltiges Reisen und Tourismus, und bietet die internationale Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für nachhaltigen Tourismus. - https://www.gstcouncil.org ACOTUR - Colombia; Asociación Destino Sarapiquí Sostenible-ADESS and Asociación Destino Turistico Sarchí - Costa Rica; Instituto Dominicano de Desarrollo Integral-IDDI; Asociación Galerense de Empresarios-AGE and Foro Ambiental Samaná; TourCert Ecuador (Destinations Cotopaxi, Ambato, Cuenca); TourCert Peru; REGENERA - Chile.