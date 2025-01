Gründung der Tourism Sustainability Certifications Alliance (TSCA) durch führende Zertifizierungsorganisationen der Reise- und Tourismusbranche

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit branchenübergreifend immer mehr an Bedeutung gewinnt, suchen Unternehmen aus Reise- und Tourismussektor nach vereinfachten Lösungen für das nachhaltige Management, den Erwerb unabhängiger Zertifizierungen und die kontinuierliche Optimierung ihrer Prozesse. Zugleich führt das wachsende öffentliche Interesse an ökologischer Verantwortung zu einem Anstieg von „Greenwashing“, also der irreführenden Präsentation von Unternehmen als umweltfreundlich, ohne fundierte Belege dafür zu liefern.Elissa Keenan, die Vorsitzende der TSCA, erläutert:Als Teil ihrer Mission hat die TSCA einen Mindeststandard für nachhaltigen Tourismus entwickelt, der als verbindliche Richtlinie für alle Mitglieder dient. Dieser Standard sowie die dazugehörigen unabhängigen Prüfverfahren sichern die Konsistenz und Glaubwürdigkeit im Management der Nachhaltigkeit. Dieser Mindeststandard bleibt für alle aktuell zertifizierten Unternehmen und Reiseziele bindend und schafft ein uniformes System, das den wachsenden Anforderungen an unabhängige Zertifizierungen für nachhaltiges Tourismusmanagement und dessen Leistungsnachweise gerecht wird.Die TSCA setzt sich zum Ziel, Tourismusunternehmen bei der Anpassung an neue Verbraucherschutzgesetze zu unterstützen. Ein aktuelles Beispiel ist die bevorstehende EU-Richtlinie zu umweltbezogenen Werbeaussagen („Green Claims Directive“), welche darauf abzielt, irreführende Umweltaussagen, sogenanntes Greenwashing, zu unterbinden.Um die Zertifizierung für mehr Tourismusunternehmen zugänglich zu machen, arbeitet die TSCA an der Optimierung ihrer Systeme und der Vereinheitlichung von Berichtsstandards, Kriterien und Benchmarks. Dies ermöglicht es, dass eine zunehmende Anzahl an Unternehmen nach strengen Umweltstandards zertifiziert wird, wodurch Reisende die Möglichkeit erhalten, ihre Reiseoptionen auf Basis verlässlicher, grüner Zertifikate zu wählen.Elissa Keenan, Vorsitzende der TSCA, betont:Die Tourism Sustainability Certifications Alliance (TSCA) ist ein Zusammenschluss weltweit führender Zertifizierungsorganisationen für nachhaltiges Reisen und Tourismus. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Biosphere: Instituto de Turismo Responsable Blue Flag und Green Key); Good Travel Seal Travelife for Accommodation ; und Travelife for Tour Operators Seit über 30 Jahren ist diese Gruppe von international anerkannten Zertifizierungsorganisationen für die Entwicklung von Best-Practice-Standards im nachhaltigen Tourismus verantwortlich. Gemeinsam zertifizieren diese Organisationen mehr als 19.000 der weltweit führenden Reise- und Tourismusunternehmen, Organisationen und Reiseziele. Die TSCA wurde gegründet, um Best Practices zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Organisationen weltweit zu verbessern. Den Vorsitz der TSCA führt zunächst Ecotourism Australia.