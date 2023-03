Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele: Pilotprozess zur Treibhausgasbilanzierung wird erfolgreich abgeschlossen und mündet in Positionspapier

Methodik: Die Erkenntnisse aus bisherigen Pilotprozessen und der Wissenschaft sollten dafür genutzt werden, um sich zu Erhebungsmethoden zu bekennen. Datenerhebung: Sofern möglich, sollte eine zentrale Datengenerierung durch Grundlagen-untersuchungen und bundesweite Befragungen verfolgt werden. Finanzielle Unterstützung: Datengewinnung und destinationsspezifische Erhebungen sind kostenintensiv. Die Politik sollte dafür Finanzierungsmöglichkeiten schaffen. Nächste Schritte zur Klimaneutralität: Es ist Aufgabe des Bundes, Klarheit über den Weg zur Klimaneutralität des Tourismus in Deutschland zu schaffen. Sektorziele müssen branchenspezifisch übersetzt werden.

Unter Koordination der Geschäftsstelle der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele, angesiedelt bei der TourCert gGmbH , und gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsberatung reCET create.empower.transform hat die Pilotgruppe in einem etwa 6-monatigen Prozess einen Bilanzierungsansatz angewandt, der unter anderem bereits in Destinationen wie Valencia, Barcelona und in der Wattenmeer-Region erprobt wurde. Der Pilotprozess wurde dabei über die Destinationen eigenständig in Gemeinschaft finanziert.Bei der nachfragebasierten „Bottom-Up“ Methode werden Emissionen abgebildet, die durch die Inanspruchnahme von touristischen Leistungen in der Destination entstehen. Dafür werden Inputdaten (z.B. Gäste, die mit dem PKW anreisen) mit spezifischen Emissionsfaktoren (z.B. kg CO2e/pkm) zusammengeführt. Ziel war neben der Baseline-Erhebung der Treibhausgasemissionen auch die Identifikation der Verfügbarkeit der Daten in den unterschiedlichen Destinationsarten.Die Ergebnisse zeigen, dass die Treibhausgasemissionen der Destinationen mit dem Bottom-Up-Ansatz bereits jetzt sinnvoll und umfassend bilanziert werden können, auch wenn die Belastbarkeit der Daten noch optimiert werden muss. Primärdaten (z.B. durch regelmäßige Gästebefragungen) können die Datenverfügbarkeit und -qualität in Zukunft noch erheblich verbessern.Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Pilotprozess wurden in der Gruppe gesammelt und in einem Positionspapier an die Politik zusammengetragen, das folgende vier Kernforderungen umfasst:Das Positionspapier ist hier abrufbar.Das Fazit der Geschäftsstelle der Ezellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele fällt positiv aus:betont Cilia Mayer, Koordinatorin der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele.Sechs Partner der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele und vier weitere Destinationen, die über die Landes-Partner aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gewonnen werden konnten, waren Teil des Pilotprojektes:Weitere Infos zum Prozess auch hier Die Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele ist eine Partnerschaftsplattform von nachhaltigkeitsengagierten Destinationen des Deutschlandtourismus. Ziel der Initiative ist es, Kräfte und Ideen zu bündeln, sich auf Augenhöhe über Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit auszutauschen, um gemeinsam auf Arbeitsebene exzellente Lösungen zu entwickeln. Die Partner der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele vernetzen sich, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern, Best Practices und Lessons Learned auszutauschen, sowie gemeinsame Projekte voranzutreiben, die die Umsetzung von Nachhaltigkeit im Deutschlandtourismus forcieren und verbreiten sollen. Institutionell ist die Geschäftsstelle der Exzellenzinitiative bei der TourCert gGmbH angesiedelt.reCET create.empower.transform ist eine von Martin Balas und Nadine da Cruz Oliveira neu gegründete Kreativagentur und Nachhaltigkeitsberatung mit dem Schwerpunkt Tourismus und Kultur. reCET begleitet vor allem Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmanagements, Diversity-Strukturen und Strategieprozessen. Martin Balas gilt als Spezialist für den Bereich Nachhaltiger Tourismus, Nachhaltigkeitsstandards, Zertifizierungen und insbesondere Nachhaltige Destinationsentwicklung in Deutschland und Europa.