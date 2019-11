Es geht wieder fairwärts – der Wettbewerb für nachhaltige Reisen geht in die dritte Runde

Der fairwärts-Wettbewerb ist Teil eines dreijährigen Bildungsprojekts (2019-2021), gefördert von Engagement Global , einer Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), sowie dem evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienst . Ziel von fairwärts ist es, Tourismusunternehmen, Reisende und Studierende dazu zu motivieren, sich mit Themen wie Umweltschutz und Biodiversität, nachhaltigem Service sowie dem respektvollen Umgang mit der lokalen Bevölkerung in Zielgebieten auseinanderzusetzen. Im Laufe der nächsten Jahre werden hierfür verschiedene Online-Bildungsangebote, Workshops und Webinare angeboten und zwei Tourismuswettbewerbe ausgerichtet.Vom 26. November 2019 bis zum 31. Januar 2020 können sich Reiseveranstalter, Unterkünfte und Destinationen mit Sitz in Deutschland in den drei Kategorien „Biodiversität“, „nachhaltige Servicekette“ und „faire Begegnungen“ bewerben. Gesucht werden nachhaltige Reise- und Serviceangebote, Aktionen und Projekte mit Vorzeigecharakter. Entscheidend ist, dass die eingereichten Angebote und Aktionen im Kerngeschäft der BewerberInnen verankert sind, und nicht punktuelle Einzelmaßnahmen darstellen.Alle BewerberInnen haben die Möglichkeit, sich auf der fairwärts-Website mit Hilfe kostenfreier und praxisorientierter Wissensmodule gezielt auf die Wettbewerbseinreichung vorzubereiten. Auch andere Interessierte können auf die verschiedenen Bildungsinhalte rund um den nachhaltigen Tourismus zugreifen und ein Teilnahmezertifikat erhalten – die Module stehen für jede/n offen. Im Laufe des Projektes werden die Bildungsangebote um Workshops und Webinare für Unternehmen und Studierende erweitert – regelmäßig auf der fairwärts-Website vorbeischauen lohnt sich.Aus allen Einreichungen bestimmt eine sechsköpfige Jury aus renommierten Tourismusexperten die Wettbewerbssieger pro Kategorie. Im Anschluss findet ein groß angelegtes Online-Publikumsvoting statt, bei dem alle, die sich für einen fairen Tourismus begeistern, ihren Publikumsliebling wählen. Die TeilnehmerInnen und insbesondere die GewinnerInnen profitieren außerdem von breitenwirksamer Aufmerksamkeit. Die Siegerehrung findet auf der Messe Fair Handeln (16. - 19. April 2020) in Stuttgart statt. TourCert ist hier Partner im Bereich Nachhaltiger Tourismus.Weitere Informationen zumfinden Sie auf der Website www.fairwaerts.de . Bleiben Sie auch immer auf dem aktuellen Stand unter www.facebook.com/fairwaerts