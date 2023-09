Die nachhaltigsten Reisedestinationen Deutschlands waren zu Gast in Wernigerode

In Zusammenarbeit mit der Wernigerode Tourismus GmbH fand vom 18. bis 20. September in Wernigerode das Netzwerktreffen der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele statt. Von St. Peter-Ording bis zum Nördlichen Schwarzwald, von der Uckermark bis zur Deutschen Weinstraße, kamen über 20 Destinationen aus ganz Deutschland, die sich nachweislich auf den Weg zur Nachhaltigkeit gemacht haben, zum jährlichen Netzwerktreffen zusammen.so Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH.Themenschwerpunkt des diesjährigen Treffens war die Frage, wie Destinationen bei der großen Herausforderung "Klimawandelbewältigung" ins Handeln kommen können, d.h. was es dafür strategisch für die Implementierung eines Klimaschutzmanagements braucht, und andererseits auch, wie es gelingen kann, die verschiedenen Anspruchsgruppen in der Destination für das Thema zu mobilisieren und an die Hand zu nehmen. Dazu fanden verschiedene Vorträge und Workshops mit lokalen Vertreter*innen, wie der Stadt Wernigerode und dem Harzer Tourismusverband , und externen Referent*innen von der Nachhaltigkeitsberatung reCET und der Agentur für Klimapsychologie ClimateMind statt.Mit der Messung von THG-Emissionen als ersten Schritt konnte an einen Pilotprozess zur THG-Bilanzierung nach der Bottom-Up Methode angeknüpft werden, bei dem sich Anfang des Jahres 10 Destinationen beteiligt hatten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Belastbarkeit der Daten noch optimiert werden muss. Primärdaten können zukünftig die Datenverfügbarkeit und -qualität erheblich verbessern. Gleichzeitig wurde klar: Nach der Messung muss es weitergehen. Es braucht destinationsspezifische Klimaschutzpläne, die sich auf konkrete Umsetzungen konzentrieren.Bei all den Bestrebungen wurde allerdings auch deutlich, dass die Destination die Klimawandelbewältigung nicht alleine lösen kann. Erfolgreicher Klimaschutz braucht Vernetzung, Mobilisierung und eine kooperative Herangehensweise. Um dafür Handlungsempfehlungen abzuleiten, wird nach der Veranstaltung im Oktober ein weiterer Austausch mit der Agentur ClimateMind stattfinden.sagt Cilia Mayer, Koordinatorin der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele, zur Rolle des Netzwerks.Neben inhaltlichen Impulsen sollte die Veranstaltung auch dazu dienen, Einblicke in nachhaltige Praxisbeispiele vor Ort in Wernigerode und im Harz zu erhalten. Die Teilnehmenden lernten so den nachhaltigen Partnerbetrieb Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode sowie die Tourist-Informationen Wernigerode und Schierke kennen. Bei einem Ausflug mit Ranger-Führung auf dem Brocken wurde sehr deutlich, dass der Klimawandel über das starke Waldsterben seine Spuren in der Region hinterlässt.Daher geht der Weg in Richtung Nachhaltigkeit auch weiter: Auf Landesebene hat man sich im Masterplan Tourismus 2027 vorgenommen, weitere Destinationen durch TourCert als Nachhaltiges Reiseziel zertifizieren zu lassen. U.a. nahm die Landeshauptstadt Magdeburg am Treffen teil, um sich erste Anregungen zu holen und weitere Arbeitsschritte abzustimmen., so Hardy Puls, Geschäftsführer der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH.Auch Marina Vetter, Geschäftsführerin der Goslar Marketing GmbH, war auf der Tagung und bekannte, dass sie mit einem großen Stück „Regionalstolz“ teilgenommen habe.blickt Andreas Meling abschließend nach vorn.Die Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele ist eine Partnerschaftsplattform von nachhaltigkeitsengagierten Destinationen des Deutschlandtourismus. Ziel der Initiative ist es, Kräfte und Ideen zu bündeln, sich auf Augenhöhe über Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit auszutauschen, um gemeinsam auf Arbeitsebene exzellente Lösungen zu entwickeln. Die Partner der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele vernetzen sich, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern, Best Practices und Lessons Learned auszutauschen, sowie gemeinsame Projekte voranzutreiben, die die Umsetzung von Nachhaltigkeit im Deutschlandtourismus forcieren und verbreiten sollen. Institutionell ist die Geschäftsstelle der Exzellenzinitiative bei der TourCert gGmbH angesiedelt.