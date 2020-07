Motorschutz RALLYE für Yamaha Ténéré 700

Nicht umsonst hat sich die Yamaha Ténéré 700 seit ihrem Debut im Jahr 2019 als eine derbeliebtesten Maschinen für Offroad- und Fernreisen etabliert.Dank ihres robusten und starken Twins, ordentlicher Federwege und eines handlichen Layouts eignet sich das Mittelklasse-Adventure-Bike für kleine und große Abenteuer abseits asphaltierter Strecken.Doch ganz gleich ob bei schneller Fahrt auf Pisten, beim Überwinden kantiger Hindernisseoder beim flowigen Ride auf dem Single Trail: Die serienmäßige Skid Plate ist als Schutz desim unten offenen Rahmen montierten Zweizylinders unzureichend. Zu dünn das Material, zugering die Abdeckung – aufgewirbelte Steine, Kontakt mit Steinkanten oder spitze Felsenkönnen dem Leichtmetallgehäuse schnell den Garaus machen.USPs Motorschutz RALLYE• Hydrogeformtes, 4 mm starkes Aluminium• Maximaler Schutz• Attraktives Design• Keine Einschränkung der Bodenfreiheit• Optimale Bedienbarkeit der Fußhebel• Kombinierbar mit MotorsturzbügelTouratech bietet mit dem Motorschutz RALLYE jetzt einen Protektor, der selbst unterhärtesten Einsatzbedingungen für einen umfassenden Schutz des Aggregats sorgt. Gefertigtist der Motorschutz aus einer vier Millimeter starken Aluminiumlegierung.Er wird in einem neuartigen Hydroforming-Verfahren hergestellt, das den Touratech Entwicklern völlig neue Möglichkeiten der Formgebung eröffnet. Dank seines komplexen dreidimensionalen Layouts schmiegt sich der RALLYE nicht nur eng um das Aggregat der Ténéré 700, er ist auch seitlich sowie an der Front weit nach oben gezogen, um optimalen Schutz zu gewährleisten.Während die abgerundete Formgebung sich nicht nur perfekt in die Fahrzeugoptik integriertund ein geschmeidiges Überrutschen von Hindernissen erlaubt, sorgen die in Fahrtrichtungverlaufenden Sicken an Unter- und Frontseite für ein deutliches Plus an Steifigkeit.Die ausgeklügelte fahrzeugnahe Linienführung vermeidet Einschränkungen derBodenfreiheit und garantiert beste Bedienbarkeit der Fußhebel.Um einen noch umfassenderen Schutz zu erreichen, lässt sich der Motorschutz RALLYE mitdem Touratech Motorsturzbügel kombinieren. Auch die Verwendung zusammen mit demOriginal-Schutzbügel von Yamaha ist möglich.Motorschutz RALLYE für Yamaha Ténéré 700Ausführung Art.-Nr. PreisBlank, Alu Natur 632-5135 291,46 EuroSchwarz, eloxiert 632-5136 291,46 EuroMehr Infos: