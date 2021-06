Vom WC zum Dusch-WC - in kürzester Zeit mit TOTO

RANDLOSES DESIGN: Das randlose Design ist bei allen TOTO WC-Keramiken Standard. Dadurch gibt es in den Toilettenbecken keinen unzugänglichen Spülrand, unter dem sich Schmutz und Bakterien festsetzen können.

CEFIONTECT: die besonders glatte und widerstandsfähige Spezialglasur, an der nahezu nichts anhaften kann und die nach langer Nutzung ihren Glanz behält.

TORNADO FLUSH: die besonders kraftvolle, kreisende Spülung, die nahezu alle Rückstände aus dem Spülbecken entfernt.

BEHEIZBARER SITZ mit regulierbarer Temperatur

STABDÜSE mit individuell einstellbarer Wassertemperatur, Wasserdruck und Strahlarten

ENTKALKUNGSFUNKTION

PREMIST: Vor jeder Nutzung wird automatisch Wasser auf der Oberfläche der WC-Keramik versprüht. Die hydrophilen Eigenschaften der Keramik unterstützen den Abtransport von Schmutz. Ferner bleibt an feuchter Keramik generell weniger Schmutz haften als an trockener Keramik.

EWATER+: sowohl zur Reinigung der Stabdüse als auch des WC Beckens. Reduziert Bakterien.

Die wichtigsten Fragen, die im Vorfeld geklärt werden müssen, lauten: Woher kommt das Wasser – und woher kommt der Strom? Um diese und viele andere Fragen zu beantworten, hat TOTO die neue Internetseite „my-washlet.de“ auf den Weg gebracht. Darüber ist es möglich, auf schnellstem Weg einen Installateur in der Nähe zu finden, der eine spezielle Schulung bei TOTO durchlaufen hat und der genau weiß, wie sich in kürzester Zeit ein WC gegen ein WASHLETaustauschen lässt. Auch viele weitere Detailfragen werden auf der Seite beantwortet und man kann an verschiedenen Umbau-Beispielen sehen, wie unkompliziert der Austausch bereits durchgeführt werden konnte.Wie funktioniert nun also der Austausch eines WCs gegen ein WASHLET-Modell von TOTO? Ganz einfach: Da in der Regel jedes Bad über eine Steckdose verfügt, kann der Strom von dort über einen Kabelkanal verlegt werden, den man sich in Farbe und Material passend zur Badezimmereinrichtung aussuchen kann.Die Lösung für den unkomplizierten und schnellen Austausch bietet schließlich eine unauffällige Verkleidungsplatte, die vor jeden Spülkasten passt und in die auch die Zuleitung für Wasser und der Kabelkanal für den Strom integriert wird. Die Fliesen werden dabei nicht angetastet. In Größe und Farbe lässt sich die Platte individuell anpassen, so dass sie aus einem Guss mit dem übrigen Badezimmerinterieur erscheint. „Die Montage dieser Platte bietet meistens die schnellste Möglichkeit. Alle Handgriffe – von der Demontage des alten WC und der Montage des neuen WASHLET– sind bereits in 2 bis 4 Stunden erledigt“, wissen die Spezialisten von TOTO. Das ist der Idealfall. Aber auch bei besonderen Anforderungen bieten die speziell geschulten Installateure schnelle und saubere Lösungen. Beispielsweise, wenn ein älteres, bodenstehendes WC mit einem Spülkasten gegen ein WASHLETausgetauscht werden soll oder wenn der Strom aus einem Nebenraum oder Keller zugeleitet werden muss. Für jede Situation gibt es eine Lösung.Wer eine Mietwohnung bewohnt und diese nach Auszug wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen muss, kann dies problemlos tun: Bei der Lösung mit der Verkleidungsplatte kann das WASHLET samt Platte mitgenommen und in der neuen Wohnung auf dieselbe Weise weiterverwendet werden.Um schnell ein Angebot für ein neues Dusch-WC zu bekommen, findet man alle Informationen unter my-washlet.de. Hier kann unter sechs Modellen aus verschiedenen Preiskategorien gewählt wählen, und es gibt die Möglichkeit, direkt einen Installateur in der Nähe finden. Zu den jüngsten Dusch-WCs von TOTO zählen die Modelle SW und RW der TOTO Prime Edition sowie das RX Ewater+ und SX Ewater+ – wahlweise in runder oder eckiger Form, so dass sie optimal auf den jeweiligen Interieurstil abgestimmt werden können.Mit dem schnellen Austausch kommt TOTO dem Bedürfnis vieler Kunden entgegen, die noch in der gegenwärtigen Pandemiesituation – und natürlich dauerhaft – mehr Hygiene und Frische in ihr Badezimmer bringen möchten. Das japanische Unternehmen ist weltweit für seine Hygienetechniken bekannt und hat bereits mehr als 50 Millionen Dusch-WCs verkauft. Seit mehr als 40 Jahren stellt TOTO seine WASHLETher und verkauft sie in die ganze Welt. Auch immer mehr Handwerkerbetriebe in Deutschland schwören auf die Dusch-WCs aus Japan und bieten einen hervorragenden Service.Die neue Landing Page: my-washlet.de Die wichtigsten Hygiene- und Komfortfunktionen auf einen Blick, die je nach Modell variieren können: