Japan auf Reisen - Hygiene erleben

Die neue Landingpage my-washlet.de bietet alle Informationen zum Dusch-WC – und wie man seine Toilette schnell und unkompliziert auswechseln kann.

Orte der Sauberkeit, Ruhe und Entspannung: Ein Video zum Projekt „The Tokyo Toilet: https://www.youtube.com/watch?v=JLtBo3XQFKs

Das WASHLET™ als fester Bestandteil der japanischen Badkultur https://www.youtube.com/...



Mehr zum Projekt der Nippon Foundation: https://tokyotoilet.jp/en/



Empfehlenswert, wenn man mehr über Japan und die Hygienetechnologien der Dusch-WCs wissen möchte: Die Miniserie „Hygiene Plus“ sowie die „Japan-Facts“ bei TOTO auf Facebook: https://www.facebook.com/TOTOEurope



Marie Kawaii, eine in den USA lebende Bloggerin und selbst Japanerin, spricht über japanische Badezimmer „(...) and why they are next level amazing (...)“, das heißt, sie begeistern mit fortgeschrittenem Standard. Ganz konkret: es gibt viel Unterstützung, um sich zum Beispiel in einem öffentlichen Sanitärraum sauber und sicher zu fühlen. Dusch-WCs, Babysitze, Kinderstühle, unterfahrbare Waschtische – vieles, von dem die Nutzer außerhalb Japans nur träumen können: https://www.youtube.com/watch?v=ZaXgdOfbQvs

Wer mit einer der japanischen Airlines anreist, findet bereits im Flugzeug ein WASHLET vor. Und bald darauf bei der Ankunft am Internationalen Flughafen Narita in Tokio. Bereits im Wartebereich des Terminal 2 genießen Reisende die ausgeprägten Hygienekultur in Japan, die eng mit dem Unternehmen TOTO verbunden ist, dem unbestrittenen Marktführer von Sanitärpodukten in Japan und mit den meistverkauften Dusch-WCs weltweit. Wer hier auf die Toilette geht, kommt in die 145 Quadratmeter große Gallery TOTO. Einen Ort mit Aufenthaltsqualität, der zum Bleiben einlädt und mit Dusch-WCs von TOTO, den WASHLET™, ausgestattet ist. Danach begleitet den Reisenden das Dusch-WC während seiner gesamten Aufenthaltsdauer in Japan. Ob er ein Hotel bucht, mit dem Zug fährt, ein Restaurant besucht, eine öffentliche Toilette betritt oder in Kultureinrichtungen auf die Toilette geht – überall wird er ein Dusch-WC vorfinden.Beim Gang zur Toilette wird in Japan absolute Sauberkeit und Hygiene erwartet. Bevor das Badezimmer betreten wird, müssen zum Beispiel die Schuhe gewechselt werden. Das gründliche Händewaschen, das saubere Verlassen des Ortes, damit ihn der nächste beim Eintreten makellos sauber vorfindet, all das gehört zu den Selbstverständlichkeiten, wenn man sich im japanischen Alltag bewegt.„Die japanische Toilettenkultur ist von der unsrigen so weit entfernt wie wir vom Mittelalter“ kommentierte das deutsche Wochenmagazin die „ZEIT“, das sich vor kurzem mit den Vorzügen japanischer Dusch-WCs und insbesondere mit den WASHLET™ beschäftigt hat. Nicht nur der Autor des Beitrags, auch die Japaner selbst sind davon überzeugt, in Hygienefragen im internationalen Vergleich einen Vorsprung zu haben. Und das ist kein Zufall. In Japan gibt es den Begriff Omotenashi, der sich mit „Gastfreundschaft“ oder auch „Höflichkeit“ übersetzen lässt. Aber Omotenashi ist mehr als pure Gastfreundschaft. Der Geist von Omotenashi liegt in kleinen Gesten und Aufmerksamkeiten, wie sie zum Beispiel auch bei einer Teezeremonie zum Ausdruck kommen können. Es geht darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in welcher der Gast sich wohl und geborgen fühlt. Omotenashi lässt sich problemlos auf das Badezimmer und Toiletten übertragen.Das Prinzip von Komfort und Sauberkeit gilt in Japan auch für öffentliche Toiletten. Daher konnte auch nur in Japan das herausragende Projekt The Tokyo Toilet der Nippon Foundation entstehen. Im Tokioer Stadtteil Shibuya entstanden dabei 17 Toilettenhäuser, jedes für sich genommen ein architektonisches Kunstwerk. Entworfen wurden diese Objekte unter anderem von so hochkarätigen Architekten wie Shigeru Ban, Tadao Ando oder Kengo Kuma. TOTO durfte mit seinen Produkten zur Innenausstattung beitragen, unter dem Leitsatz universal nutzbare Toiletten zu schaffen, für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, für jedes Alter, für Frauen, Männer, Kinder und Familien. So sind öffentliche Toiletten entstanden, in denen sich jeder wohl und sicher fühlen kann.Bereits seit 40 Jahren stellt das japanische Traditionsunternehmen, das weltweit zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Dusch-WCs zählt, die WASHLET™ her (der Kunstname leitet sich her aus den Begriffen Let‘s wash). Das Dusch-WC hat seither in Japan in die meisten Haushalte Einzug gehalten. Diese Dusch-WCs, die neben der Intimreinigung mit warmem Wasser über eine ganze Reihe an Hygiene- und Komforttechniken verfügen und ein unvergleichliches Gefühl von Sauberkeit vermitteln, sind in Europa auf dem besten Weg, sich mehr und mehr im Alltag durchzusetzen. Das hat auch mit der noch andauernden Pandemiesituation zu tun, die Hygiene stärker in den Vordergrund treten lässt. Ebenso ist die Bereitschaft gestiegen, mehr Geld für Renovierung auszugeben und in ein Dusch-WC zu investieren.TOTO hat seit seinem Eintritt in den Europäischen Markt vor 12 Jahren eine große Palette an Dusch-WCs in allen Preisklassen in Europa eingeführt, so dass man sich nun die japanische Badkultur mit Ihrer Hygiene und Ihrem Komfort auch in die europäischen Badezimmer holen kann.