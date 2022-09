Zum Tag der offenen Tür am 24.09. – Lernformen, Lehrmethoden und Fördermöglichkeiten

Am Samstag, 24. September, findet am Johannes-Landenberger-Förderzentrum Weimar ein Tag der offenen Tür statt.



Wir laden herzlich ein, zu schauen und zu erleben, wie an unserer Schule gelernt und gearbeitet wird. Jede Klasse stellt sich vor und präsentiert aktuelle Projekte. Außerdem wird gezeigt, wie auf sehr unterschiedliche Weise Unterrichtsstoff vermittelt und erworben werden kann. Die Pädagogen geben gern Auskunft und informieren über Lernformen, Lehrmethoden oder individuelle Fördermöglichkeiten.



Wann: Samstag, 24. Sept. 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr

Wo: Johannes-Landenberger-Förderzentrum Weimar, Schubertstraße 1b, Weimar



Zum Johannes-Landenberger-Förderzentrum:



Am Förderzentrum lernen derzeit 118 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der geistigen Entwicklung. Gelegen im Zentrum der Stadt bieten wir eine modern ausgestattete Schule und ein großes, auch an die Bedürfnisse von behinderten Kindern und Jugendlichen angepasstes, Außengelände.



Ehrenamtlich unterstützt werden wir durch den Schulförderverein-Für Euch e.V. und die Förderstiftung Johannes-Landenberger-Förderzentrum.