Yoga, Blumenfreude und Kulinarik zum Sommerausklang

Am kommenden Samstag, den 31. August findet im Hotel Resort Schloss Auerstedt ein Tagesevent statt, das sich ganz auf die Verbindung von körperlicher Achtsamkeit, floralem Design und kulinarischem Genuss konzentriert. Unter dem Motto "FRESH date meets flowers" soll der ausklingende Sommer in all seinen Facetten gefeiert werden.Los geht es um 14:30 Uhr mit einem Yogakurs im Freien, durchgeführt von Yogalehrerin Claudia Laade. Im Anschluss genießen die Teilnehmer*innen einen blumigen Aperitif, ehe Franziska Kowitz zum floralen Gestalten im Zuge eines Workshops einlädt. Danach sorgt eine frische Hightech-Naturkosmetik-Vorstellung für natürliche Schönheit. Um 18:30 Uhr findet der Tag seinen krönenden Abschluss bei einem Zwei-Gang-Menü mit blumigen Weinen im Restaurant „Reinhardt’s im Schloss“.Anmeldungen zum Event sind per E-Mail unter reinhardts-im-schloss@auerstedt.org oder per Telefon unter 036461-87762 möglich. Der Preis pro Teilnehmer*in beträgt 85,00 Euro inklusive Blumen und Verpflegung. Bei optionaler Teilnahme am Yoga-Kurs fallen zuzüglich 15,00 Euro an.