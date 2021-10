Überraschungskonzert mit musikalischem Hochkaräter in der Toskana Therme Bad Sulza

Am Samstag, den 23. Oktober 2021 um 20:00 Uhr findet in der Toskana Therme Bad Sulza ein Überraschungskonzert statt. Eine musikalisch hochkarätige Künstlerpersönlichkeit macht auf ihrer Tour in Bad Sulza Zwischenstation und nutz zur eigenen und zur Entspannung der Badegäste die Gelegenheit für ein kleines Live-Konzert zum Unter- und Über-Wasserhören. Um wen es sich handelt, wird erst kurz vorher verraten. Dass sich der Besuch des Geheimkonzerts aber lohnt, darf heute schon als gesichert gelten. Der Eintritt zum Konzert ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an.

(lifePR) (