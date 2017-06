Team Elbresidenz Bad Schandau gewinnt 24-Stunden-Mountainbikerennen "Heavy 24"

Kraftakt mit Happy End: das vom Hotel Elbresidenz an der Therme gesponserte Vierer-Frauenteam belegte beim Mountainbikerennen „Heavy 24" den ersten Platz. Das 24-Stunden-Rennen fand vom 10. bis 11. Juni am Stausee Oberrabenstein bei Chemnitz statt.



Bei der Siegerehrung stand Juliane Pella, Marion Lorenz, Lisa Schubert und Julia Rimpl die Freude über ihren Sieg ins Gesicht geschrieben. Die vier Sportlerinnen, die für das Team Elbresidenz Bad Schandau an den Start gingen, konnten sich mit 58 gefahrenen Teamrunden durchsetzen, gefolgt vom Team Biehler Cycling mit 57 und dem Team Druckluft-Technik Chemnitz mit 56 Teamrunden. Die schnellste Teamrundenzeit gelang dabei Julia Rimpl mit 18 Minuten und 49 Sekunden.



Das Fünf-Sterne-Hotel in der Sächsischen Schweiz unterstützte das Viererteam mit 500 Euro. Als besondere Überraschung erhalten die Gewinnerinnen zwei Übernachtungen im Hotel Elbresidenz als Team-Auszeit zur Entspannung und Regeneration.



Zudem sponserte das Hotel Elbresidenz den Gewinn für den ersten Platz der weiblichen Einzelstarterinnen. Mit 49 gefahrenen Runden konnte Susan Kunz den Sieg einfahren und erreichte dabei einen Vorsprung von acht Runden auf die Zweitplazierte Katrin Pilz. In der Gesamtwertung, welche auch die männlichen Fahrer einschließt, belegte sie den fünften Platz. Susan Kunz, eine gute Freundin des siegreichen Frauenviererteams, kann sich über einen Übernachtungsgutschein für das Hotel Elbresidenz freuen.



Das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau beglückwünscht die Gewinnerinnen herzlich und wünscht einen angenehmen Aufenthalt in der Sächsischen Schweiz.



Das „Heavy 24" ist eines der größten Mountainbike-Events in Deutschland. Bei dem 24-Stundenrennen gehen Einzelfahrerinnen und –fahrern sowie Zweier-, Vierer- und Achterteams an den Start. Neben Frauen- und Männermannschaften können auch gemischte Teams am Rennen teilnehmen. In diesem Jahr wurde das Teilnehmerlimit von 300 Teams bereits drei Stunden nach Anmeldestart erreicht. Die Veranstaltung verzeichnete in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord. Auch ein neuer Rundenrekord konnte aufgestellt werden.

