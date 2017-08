Start ins Berufsleben: Neue Auszubildende im Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau

Im Rahmen eines Kennenlernentages am vergangenen Dienstag begrüßte das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau seine sechs neuen Auszubildenden, zu denen jeweils zwei angehende Köche, Hotelfachleute und Hotelkauffrauen zählen.



Nach einer Vorstellungsrunde mit allen Abteilungsleitern in dem luxuriösen Hotel an der Elbe und einem Mittagessen in der nahegelegenen Toskana Therme lernten die jungen Berufseinsteiger den Kurort Bad Schandau bei sonnigem Wetter auf dem Fahrrad kennen. Dabei führte sie die Radtour zum botanischen Garten, dem Stadtpark und der Kirnitzschtalbahn. Zudem standen eine Fahrt im historischen Personenaufzug und ein Besuch des Luchsgeheges auf dem Programm.



Angesichts der hohen Temperaturen, freuten sich im Anschluss alle Beteiligten über erfrischende Getränke in der Beach Bar der Toskana Therme. Zum Ausklang eines gelungenen Tages genossen die Auszubildenden ein Drei-Gänge-Abendessen mit Küchenchef Daniel Hegenbart auf der Terrasse des Hotel Elbresidenz.



Das gesamte Team des Hotel Elbresidenz an der Therme wünscht den Auszubildenden einen erfolgreichen Start in das Berufsleben.

