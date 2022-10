Sozial engagiert: Toskana Therme Bad Sulza unterstützt Tombola der Kita Lossa

Die Toskana Therme Bad Sulza unterstützt in diesem Jahr erneut die Kindertagesstätte „Bummi“ in der Gemeinde Finne/Sachsen-Anhalt: Anlässlich der Kirmes im Ortsteil Lossa ist bei der Tombola der einheimischen Kita Hauptpreis ein Thermengutschein für einen Badetag mit der ganzen Familie.



Auf die Besuchenden der Kirmes in Lossa vom 14. bis 16. Oktober 2022 wartet ein buntes Treiben: Der Fanfarenzug Bachra zieht mit einem Fackelumzug durch das Dorf, „Project unplugged“ gibt auf seiner ALLES IST JETZT-Tour 2022 ein Konzert in der Kirche Lossa, Heimspiele beider Fußballmannschaften auf dem Sportplatz, Kinderdisco und Oktoberfest auf dem Gutshof bieten Kleinen und Großen viel Spaß. Organisiert wird das Festwochenende auch in diesem Jahr von der SG Eintracht Lossa. Sonntag findet der traditionelle Herbstmarkt statt, wo einige private Händler Selbstgemachtes wie Herbstgestecke, Strickwaren, Honig u.ä. verkaufen. Die Kinder von „Bummi“ führen ein Programm auf, veranstalten einen Kuchenbasar und die beliebte Tombola.



Zu Beginn 2015 stand fest, dass der Spielplatz und seine alten Spielgeräte einer anstehenden Baumaßnahme, der Trockenlegung des Gebäudes der Kita, zum Opfer fallen werden. Für die Neugestaltung wurden nun hohe finanzielle Mittel benötigt. Kleinere Beträge kamen zusammen bei Kuchenbasaren zu Veranstaltungen im Ort, aber es reichte nie das Herzensprojekt weit voranzubringen. So wurde die Idee einer Tombola zum Herbstmarkt auf der Kirmes geboren, jedes Los war ein Gewinn. Im Oktober 2015 startete man mit genau 500 Losen und für 1 Euro wurden nahezu alle verkauft, was die Organisatoren ermutigte. Ihr Ziel vor Augen, den Kindern einen neuen Spielplatz und Ort der Freude zu schenken, vermehrten sich die kleinen Gewinne zu jeder Kirmes in Lossa. Um die Tombola weiterhin attraktiv zu halten, sollten Hauptpreise als Publikumsmagnet die Besuchenden des Herbstmarktes locken. Und das mit Erfolg.



Simone Kuhnt ist Leiterin der Kindertagesstätte „Bummi“ und überglücklich: „Nachdem wir mit der Toskana Therme einen langjährigen Partner gewonnen haben, ist unsere Verlosung vom Herbstmarkt nicht mehr wegzudenken. Viele Eltern und Bewohner von Lossa fragen uns bereits Wochen vor dem Markt, ob wir wieder mitmachen. Im Mai 2018 konnten wir mit den im Haushalt eingeplanten finanziellen Mitteln, zum großen Teil jedoch den Einnahmen der Tombolas und Spenden unseren Spielplatz komplett neu gestalten und mit einer Eröffnungsfeier den Kindern übergeben. Ohne wäre das nicht möglich gewesen.“



Während der Lockdowns in 2020 und 2021 war man trotz Personalmangel in der Kita stets bemüht, die Kinder bestmöglich zu betreuen – das Haus war fast durchgehend geöffnet – und die Stimmung nicht trüben zu lassen. Kinder, die die Einrichtung nicht besuchen durften, bekamen den „Fasching in der Tüte“, das Geburtstagsgeschenk und Osterkörbchen persönlich von Erzieherinnen nach Hause gebracht. Zum Kindertag 2020 wurden all jene auf den Hartplatz vor dem Kindergarten eingeladen, sie kamen mit geschmückten Rollern und Rädern. An Weihnachten 2021 ermöglichte einer der Väter als Weihnachtsmann in seiner Kutsche eine besondere Bescherung unter freiem Himmel.



„Wir bemühen uns zu jeder Zeit auf die Bedürfnisse und Ideen unserer Kinder einzugehen. So wird derzeit eine Plattform rund um einen Baum in unserem Wäldchen errichtet, die sehr schöne Möglichkeiten zur Erweiterung bietet. Man könnte z.B. eine Rutsche, Klettersteige usw. anbringen. Auch unsere Matschanlage bedarf einen neuen Anstrich. Wir werden sehen, ob wir uns diese Wünsche erfüllen können“, gibt Simone Kuhnt zu verstehen. Einen Tag im Jahr bleibt „Bummi“ geschlossen und Kind und Kegel unternehmen einen Kita-Ausflug, nun geht es endlich wieder mal zur Rumpelburg nach Bad Langensalza. Hier könnte in Zukunft auch die Tombola aushelfen und glücklich machen.