Siegel für Nachhaltigkeit: Hotel Elbresidenz mit dem GreenSign rezertifiziert

Die Auszeichnung durch das GreenSign-Institut steht für eine nachhaltige Positionierung und stetige Weiterentwicklung in Tourismus, Freizeit, Wirtschaft und Gesundheit und auch seiner selbst. Das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau wurde erfolgreich rezertifiziert.



Das Unternehmen trägt das GreenSign-Zertifikat bereits seit mehreren Jahren und arbeitet kontinuierlich daran, sich nachhaltig zu verbessern. Bei der diesjährigen Rezertifizierung konnte das Hotel Elbresidenz das GreenSign Level 4 bestätigen, welches dem Haus bescheinigt, die Anforderung an nachhaltiges Wirtschaften in hohem Maße zu erfüllen. Es fehlen nur noch einige Punkte zum seltenen Level 5, um ein Vorbild für bestmögliche Nachhaltigkeit zu sein.



Zu den Kernbereichen der Beurteilung zählen neben Kriterien wie Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement auch Aspekte wie Regionalität und Mobilität, Management und Kommunikation sowie soziales Engagement und kulturelles Erbe.



Besonders positiv hervorgehoben werden im Rahmen des Audits allen voran Biodiversität und kulturelles Erbe sowie die soziale Verantwortung. Das Hotel als Tor in den Nationalpark übernimmt Verantwortung für die vielfältige Flora und Fauna und trägt seinen Teil zum Erhalt und Wachstum derer bei. Es unterstützt einen regionalen Imker, hat eine insektenfreundliche Außenbeleuchtung und verzichtet auf Außenmusik und sonstige Störung der umliegenden Natur. Die Elbresidenz bietet sehr viele Vorteile für Mitarbeiter, sehr gute Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist in hohem Maße etabliert.



Das 2015 gegründete InfraCert - Institut für Nachhaltige Entwicklung, heute GreenSign Institut GmbH, bietet mit GreenSign ein vom GSTC anerkanntes integriertes Prüfsystem, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Hotelführung strukturiert evaluiert und dokumentiert. Es ist praxisnah und durch sein Fünfstufenkonzept zur Auszeichnung der Nachhaltigkeitsleistung (GreenSign „Level 1“ bis „Level 5“) einzigartig. Der Hotelier erhält die Möglichkeit, seine Nachhaltigkeitsaktivitäten auszubauen und Betriebsprozesse effizient zu optimieren. In Deutschland ist GreenSign als Nachhaltigkeitssiegel für Hotels Marktführer, mit nun über 345 zertifizierten bzw. im Prozess befindlichen Hotels in 17 Ländern international etabliert.