"#RamelowDirekt - der Ministerpräsident im Dialog" am 19. April 2022 in Bad Sulza

Der Ministerpräsident wird bereits am Nachmittag in Bad Sulza unterwegs sein:15.30 Uhr wird er von Bürgermeister Dirk Schütze empfangen. Danach wird das restaurierte Gradierwerk mit neuem Eingangsbereich, Wandelgang und Inhalierbereich besichtigt – gemeinsam mit Kommunalvertreter/innen und der Geschäftsführerin der Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza und des Thüringer Heilbäderverbandes, Kurdirektorin Melanie Kornhaas.Treffpunkt: Gradierwerk Louise, Am Gradierwerk 1, 99518 Bad Sulza.16 Uhr beginnt ein kleiner Stadtrundgang bis zur Tourist-Information – über Untere Marktstraße, Ludwig-Wiegand-Str., Kirchstraße und Kurpark zur Tourist-Information mit Besuch der Salz- und Wein-Ecke am KurparkTreffpunkt: Rathaus, Markt 1, 99518 Bad SulzaAb 17 Uhr Einlass der Bürgerinnen und Bürger in das Kongresszentrum unter Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wie Mindestabstand von 1,50 m und Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Außerdem ist die Teilnehmerzahl auf 75 beschränkt.Ort: Kongresszentrum Toskanaworld, Rudolf-Gröschner-Str. 11, 99518 Bad SulzaOrt: Kongresszentrum Toskanaworld, Rudolf-Gröschner-Str. 11, 99518 Bad SulzaDie Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind sehr herzlich eingeladen, einzelne Besuchsstationen und den Rundgang zu begleiten und von der Veranstaltung im Kongresszentrum Toskanaworld zu berichten. Die Hygieneregeln wie Abstand-Halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind bitte einzuhalten. Wir bitten um Anmeldung Ihrer Teilnahme: marion.wermann@tsk.thueringen.de