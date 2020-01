Premiere für gemixtes Doppel

Auf eine musikalische Premiere können sich alle Gäste der Toskana Therme Bad Sulza am Samstag, den 01. Februar 2020 von 20:00 bis 23:45 Uhr freuen. Dann findet dort der erste Liquid Sound Club PLUS statt, in dessen Rahmen Liquid Sound-erprobte DJs gemeinsam mit Live-Musiker zum Baden in Licht und Musik einladen.Zum Auftakt treffen sich Resident DJ Noxlay TM und Saxophonist Raffael Kircher zum künstlerischen Dialog aus entspannten Elektrosounds und handgespielter Traummusik. Dass die beiden Klangakrobaten wunderbar miteinander harmonieren, haben sie bereits vor geraumer Zeit bei einer gemeinsamen Jamsession in der Toskana Therme Bad Sulza bewiesen.Wie bereits der Name verrät, handelt es sich bei dem neuen Format um eine erweiterte Form des Liquid Sound Clubs, der an jedem ersten Samstag eines Monats in der Toskana Therme stattfindet und ab sofort einmal im Quartal mit dem Zusatz „PLUS“ DJs und Live-Musiker vereint. Die Folgetermine stehen bereits jetzt fest:Der Liquid Sound Club mit und ohne PLUS ist im Eintrittspreis der Toskana Therme inklusive. Ab 20:00 Uhr gilt zudem ein spezieller Studententarif.Liquid Sound Club Plus mit DJ Noxlay TM und Raffael Kircher | Ort: Toskana Therme Bad Sulza, Wunderwaldstraße 2A, 99518 Bad Sulza | Datum, Uhrzeit: 01.02.2020, 20:00 – 23:45 Uhr | Veranstaltungslink: https://www.toskanaworld.net/de/6.117/toskanaworld/events/bad-sulza-/liquid-sound-club-plus-[1364]/