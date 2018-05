Oldtimer halten am Hotel an der Therme

Ein Parkplatz voller Nostalgie: die Teilnehmer des nunmehr 25. Apoldaer Oldtimer-Schlosstreffen machen auch in diesem Jahr wieder in Bad Sulza halt. Die große Schlossfahrt beginnt am 2. Juni auf dem Apoldaer Markt und führt die rund 250 historischen Fahrzeuge um ca. 10:15 Uhr auf den Parkplatz der Toskana Therme, direkt neben dem Goethe Gartenhaus 2.



Nach ihrer Einfahrt können die Automobile ausgiebig bestaunt und fotografiert werden. Für die kulinarische Verkostung sorgen die traditionelle Thüringer Rostbratwurst sowie weitere Spezialitäten und erfrischende Getränke. Zudem wird die Jazzkapelle James Dixie Band die Gäste musikalisch unterhalten.



Bei ihrer Abfahrt um ca. 12:15 Uhr werden die Fahrzeuge dann abermals von Detlef Krehl kommentiert und verabschiedet. Danach steuern die Oldtimer Heichelheim an. Endstation der Schlossfahrt ist Sparkasse in der Apoldaer Bahnhofstraße.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers