Neuer Lebensabschnitt: Hotel an der Therme Bad Sulza verabschiedet Auszubildende

Für fünf der Auszubildenden des Hotels an der Therme ist es der Beginn eines neuen Lebensabschnitts: am 26. Juli verabschiedete das Hotel an der Therme Bad Sulza seine Absolventen im Rahmen eines traditionellen Mittagessens im Restaurant „Felix“.



Neben den beiden Restaurantfachleuten Liliya Kutas und Dmytro Barbotko zählten dazu auch die Hotelfachfrau Blendina Haxhaj und der Koch Sergij Chomtschenko. Die Veranstaltungskauffrau Salome Lozos schloss ihre Ausbildung ebenfalls erfolgreich ab, war jedoch zum Termin verhindert.



In Anwesenheit von Heike Schäfers-Gurski, Ausbildungskoordinatorin der Toskanaworld, Christian Lohmann, General Manager der Toskanaworld, Susanne Wündsch, Residence Managerin der Toskana Therme und des Hotels an der Therme Bad Sulza und Kati Reinhardt, Residence Managerin des Restaurants „Reinhardt´s im Schloss“ und des Hotel Resort Schloss Auerstedt, wurden in einer gemütlichen Runde Betriebszeugnisse und Blumen an die Absolventen übergeben.



Die gemeinsamen Stunden dienten nicht nur der Gaumenfreude, sondern auch dem Erfahrungsaustausch und dem Rückblick auf die erlebnisreichen Jahre. Erinnerungen positiver, aber auch herausfordernder Ereignisse wurden geteilt, wobei so manche amüsante Anekdote die Runde machte.



Drei der fünf Auszubildenden werden das Unternehmen auch zukünftig in den verschiedenen Bereichen unterstützen. Ein Umstand, über den sich der Betrieb besonders erfreut zeigt, nimmt doch die Mitarbeiterbindung in Zeiten des Fachkräftemangels einen immer höheren Stellenwert in der Gastronomie und Hotellerie ein.



Alle Anwesenden gratulieren den Absolventen zu den bestandenen theoretischen und praktischen Prüfungen und wünschen Ihnen viel Erfolg für die berufliche Zukunft.

